Jake Paul schokte de wereld toen hij voormalig UFC-kampioen weltergewicht Tyron Woodley venijnig knock-out sloeg in hun herkansing in december 2021.

‘The Problem Child’ vocht tegen Woodley toen ze eerder dit jaar voor het eerst vochten en deed dat opnieuw voordat ze een helse rechterhand landden om het MMA-icoon in slaap te brengen in ronde zes van hun tweede gevecht.

Getty Paul’s KO van Woodley in hun tweede gevecht was zijn beste tot nu toe

Volg HIER de volledige berichtgeving over Jake Paul vs Tommy Fury

De epische knock-outoverwinning van Paul ging viraal op sociale media, maar er werd niet verwacht dat hij in de race zou zijn voor de beste van het jaar vanwege het lage niveau van de wedstrijd en zijn tegenstander.

Hij won echter ESPN’s KO van het jaar door meer dan de helft van de meer dan 68.000 uitgebrachte stemmen op de social media-poll van de sportoutlet te claimen.

De 26-jarige kreeg maar liefst 56 procent van alle stemmen en versloeg op de een of andere manier de runner-up, Tyson Fury, nadat hij slechts 37 procent van de kiezers wist te overtuigen dat hij Knock-out van het jaar verdiende.

In oktober 2021 maakte ‘The Gypsy King’ op brute wijze een einde aan zijn rivaliteit met Deontay Wilder.

Na een gelijkspel met ‘The Bronze Bomber’ in 2018 en zijn hoekschop dwong de handdoek in de ring te gooien tijdens een herkansing in 2020, sloeg Fury zijn rivaal knock-out om te bewijzen dat hij de betere man is.

De Britse bokser verdiende een vroege knockdown en leek op het punt te staan ​​Wilder uit te schakelen voordat hij in ronde vier tweemaal werd gedropt door de machtige Amerikaan.

Sean Michael Ham/TGB Tyson Fury versloeg Deontay Wilder twee keer na een controversieel gelijkspel

Sean Michael Ham/TGB ‘The Gypsy King’ maakte een einde aan zijn grootste rivaliteit met een KO met hoogtepunten

Mayweather vs Chalmers LIVE: Geld draait 360 graden en danst met ringmeisjes in gevecht in Londen Paul v Fury LIVE: Alles wat u moet weten over de Saoedische botsing, inclusief talkSPORT-verslaggeving Farce op Floyd Mayweather undercard terwijl Tommie Lee van de stoel valt in een sjofel gevecht Britse fans vermijden de laatste Floyd Mayweather-overval met duizenden lege O2 Arena-stoelen Mayweather vs Chalmers vechtregels: rondes, tijd, gewicht en of sterren kunnen winnen via knock-out ‘Het is gemakkelijk geld’ – Bokswereld voorspelt resultaat Jake Paul vs Tommy Fury





Fury herwon zijn kalmte en begon Wilder in elkaar te slaan tijdens de resterende rondes, waarbij hij hem in ronde tien liet vallen voordat hij een knock-outslag toebracht waardoor de voormalige WBC-zwaargewichtkampioen in het volgende frame op het canvas sliep.

Oscar Valdez kreeg 5,3 procent van de stemmen voor zijn epische 10e ronde knock-out overwinning Miguel Berchelt in hun WBC super-vedergewicht titelgevecht in februari 2021.

Gabe Rosado’s overwinning in één klap op de voorheen ongeslagen Bektemir Melikuziev leverde hem slechts 1,5 procent van de stemmen op en de vierde plaats in ESPN’s beste knock-outcompetitie.

Na Fury te hebben verslagen tot knock-out van het jaar in 2021, hoopt Paul dit weekend met 2-0 te gaan tegen de beroemde vechtfamilie wanneer hij het opneemt tegen Tommy Fury in de Diriyah Arena in Saoedi-Arabië.

ESPN – Twitter Paul won ESPN’s 2021 KO of the Year-verkiezing met een ruime marge

Getty-afbeeldingen – Getty Hij hoopt dit weekend met 2-0 te winnen tegen de Furys

De ongeslagen bokskandidaten zullen zondagavond eindelijk hun geschil beslechten na een rivaliteit van twee jaar met veel onzin en een paar geannuleerde gevechten.

Paul zal als favoriet aan het gevecht deelnemen, ondanks het feit dat zijn record van 6-0 in het professionele boksen is gebouwd op het vechten tegen mensen die geen achtergrond in de sport hebben.

Tommy is extreem zelfverzekerd, ondanks dat hij een underdog is, en voorspelt dat hij zijn rivaal zal uitschakelen met de eerste zuivere stoot die hij zuiver neerzet.

Tyson deelt het vertrouwen van zijn broer en onthulde onlangs dat hij een ‘enorm’ bedrag op ‘TNT’ heeft staan ​​om ‘Jake Paul in het gezicht te slaan’.

Jake zal hopen dat hij nog een Knockout of the Year-mededinger aan zijn record kan toevoegen nadat hij eerder indruk maakte met brutale overwinningen op Woodley en NBA-ster Nate Robinson.