Jake Paul zal een rematch met Tommy Fury afdwingen nadat hij een split decision verloor in hun clash op zondag.

Paul ontmoette Fury in een gevecht van acht ronden in Saoedi-Arabië. Het bleek de eerste nederlaag in zijn professionele bokscarrière te zijn, maar het was ook de eerste keer dat Paul het opnam tegen een tegenstander met een achtergrond in de sport.

In zijn boksrun had de YouTube-ster die prijsvechter werd, mixed martial-artiesten verslagen, waaronder de 47-jarige UFC-legende Anderson Silva. Maar in Fury nam hij voor het eerst een ongeslagen bokskandidaat aan.

Afbeelding:

Tommy Fury valt Jake Paul aan (Foto: Skill Challenge Enterprise)





Paul worstelde soms, terwijl Fury meer variatie toonde. Fury kreeg als eerste zijn prikken en was zelfverzekerder in zijn voetenwerk en beweging. Daardoor zag Paul er af en toe bloot uit en was hij kwetsbaar voor tegenrechten.

Maar toch waren er nog enkele mooie momenten voor het “Probleemkind”. Hij knipte Fury met zijn linkerhand, ving hem op met dat lood als een haak en schokte Fury toen hij hem recht gooide.

Zelfs Fury merkte op over zijn tegenstander: “Jake Paul heeft een paar goede foto’s gemaakt – hij is een veel betere bokser dan ik dacht dat hij was.”

Het was in de laatste ronde toen Paul een doorbraak maakte, de linker opnieuw tegen Fury sloeg, zijn tegenstander betrapte die naar voren stapte en hem op het canvas liet vallen.

Fury raakte niet zwaar gewond en herstelde zich met een sterk einde van het gevecht.

In de kleedkamer voorafgaand aan het gevecht genoot Tommy Fury van een meezing met broer Tyson voordat hij zijn handen omwikkelde



Maar het zal Paul hoop geven en een aantal positieve punten om vanuit te werken.

Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij een rematch gaat forceren. Paul heeft een rematch-clausule die hij wil uitoefenen.

‘We kunnen het terugdraaien,’ zei Paul. “Ik denk dat we die herkansing verdienen.”

Hij vervolgde: “Alle respect voor Tommy, hij heeft gewonnen. Beoordeel me niet op mijn overwinningen, maar beoordeel me op mijn verliezen.”

Paul beweerde dat hij problemen had in het trainingskamp waardoor hij “plat” werd in het gevecht.

“Ik voelde me plat – ik werd twee keer erg ziek in dit kamp, ​​verwondde mijn arm. Dit was niet mijn beste prestatie, maar dat is geen excuus”, zei hij.

Tommy Fury, die onder druk staat om te winnen, maakt zijn komst met grote broer en WBC-wereldkampioen zwaargewicht Tyson Fury



Fury verwelkomde het vooruitzicht van een herkansing.

“Dit is mijn eerste hoofdevenement. Als hij een herkansing wil, kom maar op”, zei Fury.

Paul gaf zeker geen indicatie dat hij zijn avontuur in het boksen zou opgeven.

“Dit is absoluut een vernederende ervaring”, zei Paul, maar hij voegde eraan toe: “Ik ben verder gekomen dan ik ooit had gedacht dat ik zou doen, en verder.”

Onverschrokken, zo lijkt het, is Paul van plan om te zien hoeveel verder hij nog kan gaan.