Jake Gyllenhaal spricht über Patrick Swayzes „Road House“-Remake: „Große Fußstapfen zu füllen“

Jake Gyllenhaal bereitet sich darauf vor, seinen verstorbenen Freund Patrick Swayze im kommenden, neu interpretierten „Road House“ zu ehren.

Am Montagmorgen war Gyllenhaal zusammen mit Gabrielle Union zu Gast bei „Good Morning America“, um über ihren kommenden Animationsfilm „Strange World“ zu sprechen.

Während seines Auftritts sprach der Schauspieler über eine weitere bevorstehende Rolle, in der er den klassischen Swayze-Film nachbildet.

„Wir haben gerade die Dreharbeiten beendet und es gibt große Fußstapfen zu füllen“, sagte er über den verstorbenen Swayze.

Im Originalfilm wurde Dalton (gespielt von Swayze) als Türsteher in einer Bar in Missouri eingestellt, gerät aber in Schwierigkeiten mit einem korrupten Geschäftsmann namens Brad Wesley. Jetzt wird Gyllenhaal in die Hauptrolle schlüpfen.

EIN „ROAD HOUSE“-REMAKE MIT JAKE GYLLENHAAL IN DER HAUPTSPITZE IST AUF DEM WEG

„Patrick war ein Freund, als er hier war“, teilte er mit. „Er war immer so liebevoll und nett zu mir, und das nehme ich mir sehr zu Herzen, wenn ich die Rolle spiele, und es gibt einige Dinge, die ich von ihm nehme, aber im Allgemeinen haben wir einen ganz neuen Film gemacht, und ich bin wirklich aufgeregt darüber. „

Der „South Paw“-Star scherzte, dass der Film zwar kein Neustart sei, aber dennoch ein Road House und „Kicking“ im Film zu sehen sein würden.

Der kommende Film hat ein Erscheinungsdatum im Jahr 2023 mit einer hochkarätigen Besetzung, darunter Conor McGregor, Daniela Melchoir, Billy Magnussen und Lukas Gage. McGregors genaue Rolle in dem Film wurde noch nicht bekannt gegeben, aber dies wird das Schauspieldebüt des UFC-Superstars sein.

Joel Silver, der den Originalfilm produzierte, wird zurückkommen, um den von Gyllenhaal geleiteten Film zu produzieren.

„Das Original ‚Road House‘ hat einen besonderen Platz in meinem Herzen und ich freue mich sehr, diese neu konzipierte Version dem Publikum auf der ganzen Welt vorzustellen“, sagte Silver in einer Erklärung im August. „Doug und ich haben beide einige große, ausgelassene Actionfilme gedreht und sind bereit, alles, was wir haben, in diesen Film einzubringen.“

Die Leiterin der Amazon Studios, Jennifer Salke, drückte ihre Begeisterung für den neuen Film in einer Erklärung im August aus und sagte: „Road House ist ein Homerun für uns. Es ist nicht nur eine Anspielung auf die Fans des Originals, sondern auch ein großer, lustiger, breiter Film Publikumsfilm.“

„Wir sind begeistert, mit Joel, Doug und dieser großartigen Besetzung unter der Leitung von Jake Gyllenhaal zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen, um den klassischen MGM-Film als actiongeladenes Abenteuer für unser globales Publikum neu zu interpretieren“, sagte sie.

Zu Beginn von Gyllenhaals Karriere spielte er 2001 an der Seite von Swayze in dem Science-Fiction-Film „Donnie Darko“. In dem Film waren auch Seth Rogen, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore und Jena Malone zu sehen.