Jake Gyllenhaal maakte een verrassingsoptreden bij UFC 285 op zaterdagavond.

De voor een Oscar genomineerde acteur verscheen als Elwood Dalton om vechtscènes te filmen voor zijn binnenkort te verschijnen Amazon Prime-remake van de klassieker Road House uit de jaren 80.

@Chisanga_Malata – Twitter Jake Gyllenhaal scoorde een knock-out tijdens het filmen van Road House bij UFC 285

Tussen de eigenlijke gevechten door vermaakte Gyllenhaal het T-Mobile Arena-publiek in Las Vegas door te filmen wat een cruciale vechtscène lijkt te zijn met voormalig UFC-vechter Jay Hieron die zijn tegenstander, Jack Harris, speelt in de film.

In de scène wordt de 42-jarige betrapt met zijn rug tegen de kooi terwijl Hieron verschillende grote schoten landt voordat Gyllenhaal erin slaagt het tij te keren met een combinatie van drie stoten.

Na te zijn gedropt door het derde schot van de Hollywood-superster, probeert Hieron weer overeind te komen, maar wordt weer neergeslagen door een spectaculaire vliegende knie die doet denken aan Jorge Masvidal’s beroemde knock-out tegen Ben Askren.

Gyllenhaal beëindigt het gevecht met grondaanvallen en blijft zijn rivaal raken, zelfs als scheidsrechter Chris Tognoni het gevecht af zwaait en hem probeert te laten stoppen met het uitdelen van stoten.

Scènes voor Road House – waarin Patrick Swayze oorspronkelijk de hoofdrol speelde als John Dalton – zijn gefilmd tijdens de UFC 285 fight week.

Op vrijdag werd de weging voor Jon Jones vs Ciryl Gane onderbroken, zodat Gyllenhaal op de weegschaal kon stappen en een scène kon opnemen om het gevecht op te zetten dat ze de volgende dag filmden.

MMAJunkie – Twitter Gyllenhaal stal de show tijdens de UFC 285 wegingen

Getty McGregor was ook bij de weging en zal in de film te zien zijn

UFC-president Dana White zal een cameo hebben in de film uit 2023 waarin hij de twee fictieve vechters uit elkaar houdt voordat hij ze uit elkaar moest trekken toen ze ruzie kregen.

In een interview na de weging zei het personage van Gyllenhaal: “Deze klootzak maakt me gewoon aan het lachen, want hij is een geweldige grap. Laten we gaan. Geef me gewoon de riem. Geef het maar aan mij. Geef het aan mij.”

Het personage van Hieron noemde Gyllenhaal een ‘verdomde zwerver’ en antwoordde: “Ik beloof je dat dit de enige echte hit is die je krijgt. Ik breng je morgenavond in slaap.”

UFC-legende Conor McGregor was ook aanwezig bij de weging.

De Ier zal zijn acteerdebuut maken naast Gyllenhaal in Road House, maar het is momenteel onduidelijk wie McGregor zal spelen.

Er is echter bevestigd dat de charismatische MMA-ster zal verschijnen als een origineel personage en geen versie van zichzelf zal spelen.

Getty Gyllenhaal en McGregor keken samen naar de UFC 285-kaart

‘Notorious’ filmde zijn scènes voor de film in 2022 en werkt nu samen met Michael Chandler aan de nieuwste serie van The Ultimate Fighter voordat ze later dit jaar gaan vechten.

En het paar keek toen samen naar de kaart dat Jones zwaargewichtkampioen werd bij zijn debuut in de divisie.

Het veroorzaakte een groot gejuich van McGregor, die later tweette: “Dat was ongelooflijk door Jon! Nog leuker om het live te zien! De man had twee riemen moeten krijgen. En beide sprankelend. Hij heeft het gedaan. F***ing briljant. Gefeliciteerd!”