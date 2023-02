“De klimaatcrisis maakt het niet uit of je staat rood of blauw is”, zei president Joe Biden eerder deze maand in zijn State of the Union-toespraak. “Het is een existentiële bedreiging. We hebben een verplichting tegenover onze kinderen en kleinkinderen om het onder ogen te zien.”

Wetenschappers zeggen al tientallen jaren hetzelfde, maar dat heeft de klimaatverandering er niet van weerhouden een politiek voetbal te worden, met zelfbenoemde sceptici die de gegevens wegwuiven die wijzen op stijgende temperaturen en zeespiegels, smeltende gletsjers en steeds ernstigere droogtes .

Klimaatverandering verandert de VS op een andere manier, zoals journalist Jake Bittle in zijn nieuwe boek uitlegt: De Grote Verhuizing: “Elk voorbijgaand jaar brengt rampen met zich mee die nieuwe delen van de Verenigde Staten ontsieren, en deze rampen veranderen de loop van mensenlevens, duwen mensen van de ene plaats naar de andere, vernietigen oude gemeenschappen en dwingen nieuwe te ontstaan.”

Bittle’s boek bekijkt verschillende gemeenschappen die zijn getroffen door klimaatverandering en hoe de levens van hun bewoners – degenen die het hebben overleefd – zijn veranderd door extreem weer. Het eerste deel van het boek concentreert zich op de Florida Keys, “de eerste zwerm kanaries in de kolenmijn van klimaatverandering”. Bittle profileert Patrick Garvey, die een verwaarloosd bosje op Big Pine Key kocht en het ombouwde tot “een bonafide gemeenschapsbron” die fruit verbouwde dat zeldzaam was in de continentale VS: longans, jackfruits, zuurzakken.

Toen kwam orkaan Irma. Patrick en een paar vrienden besloten om tijdens de storm van 2017 op het eiland te blijven en belandden uiteindelijk in een nabijgelegen school. Ze hebben het overleefd – een dozijn mensen in de Keys niet – maar het bosje had minder geluk. Toen Patrick terugkeerde nadat de storm voorbij was, vond hij “boomstronken verspreid over het gras met willekeurige tussenpozen, hout en metaal rondgestrooid als vogelvoer”.

Het verhaal van Patrick is aangrijpend, en hoewel hij het geluk had Irma levend te overleven, maakt Bittle een pessimistische opmerking over de toekomst van het vermogen van de Keys om het menselijk leven in stand te houden. “Veel van de eilanden in de archipel, misschien wel allemaal, zouden tegen het einde van deze eeuw helemaal onder water kunnen staan”, schrijft hij. “Meer dan bijna elke andere plaats in de Verenigde Staten zijn ze ten dode opgeschreven.” Sommige inwoners van Keys besloten achter Irma aan te blijven; anderen, die de gedachte niet konden verdragen dat soort trauma’s opnieuw door te maken, vertrokken.

Orkanen zijn niet de enige weersverschijnselen die door klimaatverandering frequenter zijn geworden. In een ander deel van het boek richt Bittle zijn blik op het wijnland van Californië. Ongeveer een maand nadat Irma de Caraïben en Florida had geteisterd, brak er brand uit in de stad Calistoga; een combinatie van harde wind en droogte zorgde ervoor dat het vuur veranderde in een vuurzee die snel de stad Santa Rosa bereikte.

Vicki en Mark Carrino behoorden tot de inwoners van Santa Rosa wier leven in de war werd gegooid door de Tubbs Fire, genoemd naar een straat in de buurt van waar het begon. Het stel sliep toen hun dochter hen riep en hen dringend waarschuwde om te evacueren; dat deden ze, en minder dan tien minuten later overspoelde de vuurstorm hun huis en verwoestte het. Ze waren in staat en bereid om hun huis weer op te bouwen in de nasleep van de brand, maar veel van hun buren deden dat niet, waardoor hun wijk zich “ronduit eenzaam, zelfs bijna verlaten” voelde.

Bittle gaat diep in op de factoren die een rol spelen bij de beslissing van mensen om te blijven of te vertrekken zodra hun buurt is getroffen door klimaatverandering. In Californië is het de betaalbare huisvestingscrisis plus het verhoogde brandrisico dat ertoe heeft geleid dat veel inwoners naar Nampa, Idaho, zijn verhuisd; in andere delen van het land hebben stijgende verzekeringspremies en weersrisico’s mensen gedwongen om elders te verhuizen, waaronder steden als Buffalo, New York en Dallas, Texas. “Alleen al in de Verenigde Staten,” schrijft Bittle, “kunnen ten minste twintig miljoen mensen verhuizen als gevolg van klimaatverandering, meer dan twee keer zoveel als tijdens de hele periode van de Grote Migratie.”

Bittle behandelt de mensen wier leven is veranderd door klimaatverandering – van droogte in Arizona tot kusterosie in de baaien van Zuid-Louisiana – met oprecht medeleven, en legt uit waarom economische ongelijkheid ervoor zorgt dat veel mensen niet kunnen verhuizen, ook al zou dat gemakkelijk voor hen zijn. gewoon inpakken en de plaatsen waar ze hun hele leven hebben doorgebracht achter zich laten.

Hij is een empathische schrijver, maar ook een met een echt geschenk voor het uitleggen van de beladen kwesties – economisch, wetenschappelijk, politiek – die de klimaatcrisis en het effect ervan op de bevolking zo complex maken. Het voelt soms te gek om een ​​boek ‘noodzakelijk’ te noemen, maar dit is het echt.

De Grote Verhuizing is een fascinerende kijk op hoe Amerika is veranderd en zal blijven veranderen, aangezien klimaatverandering grote schade aanricht aan de natie en de mensen die daar wonen. Bittle beëindigt het boek met een hoopvolle noot, maar erkent nog steeds de omvang van de reeds aangerichte schade: “Als een gemeenschap verdwijnt, verdwijnt ook een kaart die ons in de wereld oriënteert.”