Jair Bolsonaro Schnelle Fakten | CNN

Hier ist ein Blick auf das Leben von Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien.

Geburtsdatum: 21. März 1955

Geburtsort: Campinas, Brasilien

Geburtsname: Jair Messias Bolsonaro

Vater: Percy Geraldo Bolsonaro, Zahnarzt

Mutter: Olinda Bonturi Bolsonaro

Die Ehe: Michelle Bolsonaro; Ana Cristina Valle (geschieden); Rogéria Bolsonaro (geschieden)

Kinder: mit Michelle Bolsonaro: Laura; mit Ana Cristina Valle: Jair Renan; mit Rogéria Bolsonaro: Flavio, Carlos und Eduardo

Ausbildung: Militärakademie Agulhas Negras, 1977

Militär: Armee, Hauptmann

Religion: römisch katholisch

Als konservativer Provokateur hat Bolsonaro eine Vorliebe für aufrührerische Äußerungen. Zu seinen rhetorischen Zielen gehören Frauen und die LGBTQ-Community. 2003 sagte er einer Kongressabgeordneten, sie sei es nicht wert, vergewaltigt zu werden. Während eines Interviews mit dem Playboy-Magazin im Jahr 2011 sagte Bolsonaro, er sei unfähig, einen schwulen Sohn zu lieben. Er hat ein Gefühl der Nostalgie für die Vergangenheit Brasiliens als Militärdiktatur zum Ausdruck gebracht.

Bolsonaro diente sieben Amtszeiten als Kongressabgeordneter in der Abgeordnetenkammer. Während seiner Zeit im Kongress gehörten zu seinen Prioritäten der Schutz der Rechte der Bürger auf den Besitz von Schusswaffen, die Förderung christlicher Werte und die Bekämpfung der Kriminalität. 2017 sagte er: „Ein Polizist, der nicht tötet, ist kein Polizist.“

Bolsonaro wechselte mehrmals seine Parteizugehörigkeit und kandidierte schließlich als Mitglied der Sozialliberalen Partei für das Präsidentenamt.

Als Bolsonaro sein Amt antrat, litt Brasilien unter einer längeren Phase wirtschaftlicher Malaise und zunehmender Unsicherheit. Seinem Aufstieg war ein Korruptionsskandal vorausgegangen, der Politik und Finanzinstitutionen erschütterte. In seiner Antrittsrede versprach Bolsonaro, Brasilien in ein „starkes und boomendes Land“ zu verwandeln.

1986 – Bolsonaro schreibt eine Meinungskolumne für das Magazin Veja, die das Besoldungssystem der brasilianischen Armee kritisiert. Anschließend wird er wegen Ungehorsams bestraft.

1989-1991 – Ratsmitglied für Rio de Janeiro.

1991-2018 – Kongressabgeordneter, der Rio de Janeiro in der Abgeordnetenkammer vertritt.

22. Juli 2018 – Bolsonaro gibt bekannt, dass er für das Präsidentenamt kandidiert.

15.08.2018 – Luiz Inacio Lula da Silva, ein ehemaliger Präsident Brasiliens, gibt bekannt, dass er die notwendigen Unterlagen eingereicht hat, um sich als Kandidat der Arbeiterpartei für die Kandidatur gegen Bolsonaro registrieren zu lassen. Lula da Silva kämpft aus dem Gefängnis, wo er wegen Korruption eine 12-jährige Haftstrafe verbüßt.

1. September 2018 – Brasiliens oberstes Wahlgericht verbietet Lula da Silva, sich während seiner Inhaftierung zur Wiederwahl zu stellen. Schließlich springt ein ehemaliger Bürgermeister von São Paulo namens Fernando Haddad als Kandidat der Arbeiterpartei ein.

6. September 2018 – Bolsonaro wird während einer Wahlkampfveranstaltung in den Bauch gestochen. Er verbringt mehr als drei Wochen im Krankenhaus, um sich zu erholen.

7. Oktober 2018 – Die Wähler geben im ersten Wahlgang ihre Stimme ab. Bolsonaro gewinnt zwar mehr Stimmen als Haddad, überschreitet aber nicht die 50-Prozent-Hürde. Eine Stichwahl ist für später im Monat angesetzt.

28. Oktober 2018 – Bolsonaro gewinnt die Stichwahl. Die endgültige Bilanz zeigt Bolsonaro mit 55,13 % und Haddad mit 44,87 %.

1. Januar 2019 – Bolsonaro wird vereidigt. Am selben Tag erlässt er eine Reihe von Exekutivverordnungen. Eine Anordnung könnte möglicherweise viele LGBTQ-Bürgerrechtsschutzmaßnahmen aufheben, indem LGBTQ-Themen von der Liste der Angelegenheiten gestrichen werden, die vom Ministerium für Frauen, Familie und Menschenrechte behandelt werden. Eine weitere Anordnung gibt dem Landwirtschaftsministerium die Befugnis, indigenes Land auszuweisen und damit den Weg für die landwirtschaftliche Entwicklung in Gebieten zu ebnen, die zuvor Sperrgebiete waren.

15. Januar 2019 – Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung zur vorübergehenden Aufhebung einer Verordnung, die den Kauf von Schusswaffen nur auf Personen beschränkt, die den Besitz einer Waffe rechtfertigen. Die Verordnung gab der Polizei das Ermessen, Waffenverkäufe zu genehmigen oder zu verweigern.

28. Januar 2019 – Beamte sagen, dass Bolsonaro erfolgreich operiert wurde, um einen Kolostomiebeutel zu entfernen, mit dem er ausgestattet war, nachdem er vor vier Monaten erstochen worden war.

28. Februar 2019 – Bolsonaro trifft sich in Brasilia mit dem venezolanischen Oppositionsführer und selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz verspricht Bolsonaro Brasiliens Unterstützung, um sicherzustellen, dass „die Demokratie in Venezuela wiederhergestellt wird“.

3. Mai 2019 – Ein Sprecher von Bolsonaro gibt bekannt, dass der Präsident eine Reise nach New York abgesagt hat, wo er von der brasilianisch-amerikanischen Handelskammer als Person des Jahres ausgezeichnet werden sollte. Die Reise wurde inmitten einer politischen Gegenreaktion ausrangiert. Der ursprüngliche Austragungsort der Veranstaltung, das American Museum of Natural History, sagte ab und einige Firmensponsoren stiegen aus. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hatte Bolsonaro als „einen gefährlichen Mann“ bezeichnet.

7. Mai 2019 – Bolsonaro unterzeichnet eine Exekutivverordnung zur Lockerung der Waffenkontrollbeschränkungen. Die Exekutivverordnung erleichtert den Import von Waffen und erhöht die Menge an Munition, die eine Person jährlich kaufen kann.

11. Juli 2019 – Während einer Pressekonferenz sagt Bolsonaro, dass er möchte, dass sein Sohn Eduardo Bolsonaro als Botschafter in den Vereinigten Staaten dient. Er sagt, Eduardo sei mit den Kindern von US-Präsident Donald Trump befreundet.

23. August 2019 – Bolsonaro kündigt einen Plan an, Armeetruppen zur Bekämpfung von Waldbränden zu entsenden, die durch den Amazonas-Regenwald fegen.

26.08.2019 – Auf dem G7-Gipfel in Frankreich kündigt der französische Präsident Emmanuel Macron einen Notfonds in Höhe von 20 Millionen Dollar an, um Brasilien bei den Bränden zu helfen. Bolsonaro antwortet, dass er Macrons „Absichten hinter der Idee einer ‚Allianz‘ der G7-Staaten zur ‚Rettung‘ des Amazonas nicht akzeptieren kann, als ob wir eine Kolonie oder Niemandsland wären“. Der Streit entwickelt sich, nachdem ein Facebook-Nutzer ein Meme gepostet hat, das das Erscheinen von Macrons Frau auf Bolsonaros Seite lächerlich macht, und der Präsident scherzt: „Demütige den Kerl nicht … haha.“

8. September 2019 – Bolsonaro unterzieht sich einer Hernienoperation, um Komplikationen aus früheren Operationen zu behandeln, die durchgeführt wurden, als er sich von einer Stichwunde erholte.

24. Dezember 2019 – Sagt dem Sender Band TV, dass er über Nacht ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem er am 23. Dezember im Präsidentenpalast gestürzt war. Er sagt, er habe einen kurzen Gedächtnisverlust gehabt, sich aber erholt.

19. April 2020 – Bolsonaro nimmt an einer Kundgebung in der Hauptstadt des Landes teil, bei der Demonstranten ein Ende der Quarantänemaßnahmen für Coronaviren forderten und einige eine militärische Intervention forderten, um den Kongress und den Obersten Gerichtshof zu schließen. Später verteidigt er seine Teilnahme und sagt, dass er keine Militäraktionen gegen die anderen Regierungszweige des Landes forderte.

23. Juni 2020 – Bolsonaro wird von einem Bundesrichter in Brasilia angewiesen, in der Öffentlichkeit eine Gesichtsmaske zu tragen oder mit einer Geldstrafe rechnen zu müssen. Die Entscheidung erstreckt sich auf alle Regierungsangestellten im Bundesdistrikt, wo sich die Hauptstadt Brasilia befindet.

7. Juli 2020 – Bolsonaro gibt bekannt, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde, nachdem er das Virus monatelang heruntergespielt hatte.

16. März 2021 – Ein brasilianisches Gericht verurteilt Bolsonaro, einer Journalistin Schadensersatz zu zahlen, nachdem er Äußerungen gemacht hatte, die ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellten.

27. April 2021 – Der brasilianische Senat leitet am Dienstag eine Untersuchung zur Reaktion der Bundesregierung auf Covid-19 ein.

14. Juli 2021 – Bolsonaro wird ins Krankenhaus eingeliefert, um die Ursache für anhaltenden Schluckauf zu untersuchen, der zu Bauchschmerzen führt, so das brasilianische Sondersekretariat für soziale Kommunikation.

3. Dezember 2021 – Der Oberste Gerichtshof Brasiliens ordnet eine Untersuchung der falschen Behauptung von Bolsonaro an, dass Menschen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, möglicherweise ein höheres Risiko haben, an AIDS zu erkranken. Die Untersuchung wird als Reaktion auf eine Anfrage der parlamentarischen Kommission des Landes eingeleitet, die die Reaktion der Regierung Bolsonaro auf die Pandemie untersucht hat.

3. Januar 2022 – Bolsonaro wird mit einem Darmverschluss in ein Krankenhaus eingeliefert, dem neuesten medizinischen Problem im Zusammenhang mit seiner Messerstecherei im Jahr 2018.

29. Juni 2022 – Ein brasilianisches Gericht entscheidet, dass Bolsonaro einer brasilianischen Journalistin „moralischen Schadensersatz“ in Höhe von 35.000 Reais (ca.

2. Oktober 2022 – Bei den Präsidentschaftswahlen endet Bolsonaro mit 43,2 % gegenüber Da Silvas 48,4 %. Jeder Kandidat musste 50 % überschreiten, um im ersten Wahlgang gewählt zu werden, sodass die beiden am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander antreten werden.