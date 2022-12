Jaipur Pink Panthers und Gujarat Giants teilen sich die Ehre

Die Jaipur Pink Panthers hatten bis zur letzten Minute des Spiels einen gesunden Vorsprung, aber Sonu und Dong Geon Lee zeigten inspirierende Leistungen und halfen den Gujarat Giants am Freitag, das Spiel in der Pro Kabaddi League mit 51:51 zu beenden.

Sonu erzielte 14 Punkte, während Kapitän Lee im Gachibowli Indoor Stadium 10 Punkte beisteuerte.

Parteek Dahiya legte einen Superangriff hin, als die Gujarat Giants in vier Minuten mit 6: 3 in Führung gingen. Der Allrounder machte weiterhin Razzien und reduzierte die Panthers auf nur zwei Mitglieder auf der Matte.

Augenblicke später setzten die Giants aufs Ganze und gingen in der siebten Minute mit 13:7 in Führung. Aber die Mannschaft aus Jaipur packte Dong Geon Lee an und blieb mit 11-13 im Spiel. Abhishek KS und Deepak Singh sammelten Tackle-Punkte, aber die Giants führten immer noch mit 17-15.

Dahiya gelang ein großartiger Angriff mit mehreren Punkten, indem er Deepak Singh und Abhishek KS einholte und der Mannschaft aus Gujarat half, ihre Führung weiter auszubauen.

Rahul Chaudhari führte jedoch ein paar Überfälle durch und half den Panthers, mit 20-21 in Reichweite der Giants zu kommen.

Danach packte die Mannschaft aus Jaipur Mahendra Rajput an und glich die Punktzahl auf 21-21 zur Halbzeit aus.

Die Panthers zogen in der 24. Minute alles raus und gingen mit 29-26 in Führung. Danach sammelte Arjun Deshwal einige Angriffspunkte, während die Mannschaft aus Jaipur weiterhin ihre Nase vorn behielt.

