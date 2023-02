Laat de Zeichen auf Entspannung zien: Die Preise für Benzin and Diesel sinken, der Import von Energy is günstiger. Dennoch viel die Bilanz der Erzeugerpreise im Jahresvergleich deutlich aus. De Kriegs-Oekraïne zocht een vertaling naar een Drittel.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februari 2022 hat sich Energie in Deutschland verteuert. Die Einfuhr von Energie koste mehr, die Verkaufspreise der Hersteller stiegen zo wie die Preise, die Verbraucherinnen en Verbraucher zahlen müssen, wie aus veröffentlichten Daten des Statistische Bundesamtes hervorgeht. Insgesamt waren die Erzeugerpreise für Energie trotz zuletzt sinkender Tendenz im januari 2023 immer noch um ein Drittel höher als im januari 2022.

Am deutlichsten war das Plus bei Erdgas in der Verteilung: Im vorige Monat kostete dies gut 50 Prozent mehr als vor onem Jahr kurz vor Kriegsausbruch. Der Anstieg bei elektrischem Strom betrug 27,3 Prozent. Mineralölprodukte wie Heizöl of Kraftstoffe waren Anfang 2023 trotz zuletzt deutlich gesunkener Preise 12,6 Prozent teurer as vor Jahresfrist.

Auch der Import von Energy war ungeachtet actuell sinkender Preise im December 2022 teils deutlich teurers for them Russian Angriff. Dus kost gaseinfuhren snel een viertal in januari 2022, geïmporteerde minerale oliën waren 14,6 Prozent teurer en die Einfuhr von elektrische stroom kostete 45,7 Prozent mehr. Auch für Verbraucherinnen en Verbraucher verteuerten sich Energieprodukte rund um das Heizen and Tanken.

Inzwischen zinken die Preise bei Kraftstoffen auf den vorgelagerten Wirtschaftsstufen en kommen auch bei den Konsumenten an. Benzin en Diesel kostten een van de Duitse tankstellen die ervoor zorgden dat de Angriff Russlands uit de Oekraïne kwamen. Nach Daten der Europäischen Kommission and der Markettransparenzstelle for Kraftstoffe beim Bundeskartellamt zahlten Autofahrende in Deutschland am 13. Februar 2023 im Tagesdurchschnitt 1,83 Euro voor een liter Super E5 sowie 1,78 euro voor een liter diesel. Am 21. Februari 2022, drie dagen voor de Russische Angriff, met een prijs van een liter Super E5 voor 1,80 euro, een liter diesel kost 1,66 euro.