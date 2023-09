SPRINGFIELD, Ill. (AP) – Über Jahrhunderte hinweg haben Europäer die Prärie entsprechend ihrer eigenen Siedlungsvorstellung zerschnitten und die Gräber der amerikanischen Ureinwohner ausgegraben, als diese Ländereien eroberten und Stämme in den Westen drängten.

Nun hoffen die amerikanischen Ureinwohner, deren sterbliche Überreste zu Studienzwecken in sterilen, unscheinbaren Kisten auf Regalen in Bildungseinrichtungen oder an kulturellen Orten ausgestellt wurden, dass ein neues Gesetz in Illinois ihre Genesung beschleunigen und eine ordnungsgemäße Wiederbestattung in ihrem Heimatland ermöglichen wird.

„Ich bin immer etwas unruhig, weil ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vorfahren irgendwo im Keller oder in einem Schrank haben, ziemlich hoch ist, wenn ich auf eine Universität oder in ein Museum gehe“, sagte Raphael Wahwassuck , Stammesschutzbeauftragter der Prairie Band Potawatomi Nation in Mayetta, Kansas. „Ich hoffe, dass dieses (Gesetz) dazu beitragen wird, diese Bedenken auszuräumen, in dem Wissen, dass wir daran arbeiten, dies zu korrigieren und uns um unsere Vorfahren zu kümmern, um ihnen eine gute Ruhestätte zu geben.“

Der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, unterzeichnete letzten Monat den Human Remains Protection Act, der ein rudimentäres Staatsgesetz von 1989 aktualisiert. Es ergänzt auch ein ein Jahr später verabschiedetes Bundesgesetz, den Native American Graves Protection and Repatriation Act. Es erfordert die Rückgabe menschlicher Überreste und Grab-, Sakral- und Kulturgegenstände, die in den letzten 200 Jahren von Pflügen und Bulldozern, von Archäologen oder von profitgierigen Plünderern ausgegraben wurden, an den zugehörigen Stamm.

Ausschlaggebend für die Maßnahme ist die erstmalige Befugnis für die Stämme, geborgene Überreste in Illinois umzubetten, wo sie diese viel lieber in Staaten umsiedeln, in die die US-Regierung ihre Umsiedlung vor fast zwei Jahrhunderten erzwungen hat.

Laut Brooke Morgan, Kuratorin für Anthropologie des Museums, ist das Illinois State Museum, das Überreste von etwa 7.000 Individuen beherbergt, bereit, 1.100 von ihnen mit ihren Stämmen wieder zu vereinen. Insgesamt können Institutionen in Illinois fast 13.000 Personen identifizieren, die zurückgeführt werden müssen.

Was der Boden produzierte, landete oft in wissenschaftlichen Einrichtungen im ganzen Bundesstaat, vom Field Museum in Chicago über die Southern Illinois University bis hin zum Staatsmuseum.

Nach Angaben des National Park Service, der das Rückführungsprogramm verwaltet, ist Illinois die fünftgrößte Sammlung menschlicher Überreste des Landes. Und eine große Anzahl der in Illinois geborgenen Überreste werden von Institutionen in anderen Bundesstaaten aufbewahrt. Landesweit wurden der Bundesregierung die Überreste von fast 209.000 Personen gemeldet und müssen ihren Nachkommen übergeben werden.

Informationen über vergangene Kulturen und gelebte Leben, die aus der Untersuchung der Überreste durch Anthropologen gewonnen wurden, seien nicht unbegründet, sagte Morgan, aber die Forschung müsse „ethisch fundiert“ sein.

„Obwohl es eine Menge zu lernen gibt, bleibt es nicht ohne Konsequenzen oder Folgen, die für moderne Gemeinschaften schädlich sein könnten“, sagte Morgan.

Das Gesetz verschärft auch die Geldstrafen, einschließlich der erforderlichen Rückerstattung, für die Beeinträchtigung menschlicher Überreste und mit ihnen begrabener Gegenstände oder für Ausstellungen – etwas, das das Illinois State Museum in Dickson Mounds in Lewistown, 200 Meilen (322 Kilometer) südwestlich von Chicago, tat, bevor es die Einrichtung auflöste im Jahr 1992.

Während die Rückführung in Illinois während der ersten drei Jahrzehnte des Bundesgesetzes bestenfalls schleppend verlief, drängte die verstorbene Cinnamon Catlin-Legutko, die Direktorin des Museums, im Jahr 2020 ihre Mitarbeiter, das Interesse der Indianerstämme an der Rückführung der Dickson Mounds-Bestände abzuschätzen.

Jetzt stehe das Museum kurz davor, die Überreste von 1.100 Individuen aus Dickson Mounds an zehn Stämme zurückzugeben, deren Vorfahren dort beigesetzt wurden, sagte Morgan. Der Prozess hat zu stärkeren Beziehungen zu den betroffenen Stämmen geführt, was sich als entscheidend erweisen könnte, da das neue Landesgesetz eine Konsultation – einen sinnvollen Dialog zwischen Halteinstitutionen und Stämmen über den Umgang und die Überführung von Überresten – anstelle einer einfachen Benachrichtigung erfordert.

„Es kann emotional anstrengend sein. Es kann wirklich traumatisch sein, zu erfahren, wie ihre Vorfahren untersucht wurden oder wie sie untergebracht wurden oder wie sie versorgt oder nicht versorgt wurden“, sagte Morgan.

Was Wissenschaftler heute als Periode ethnischer Säuberung bezeichnen, begann mit der Unterzeichnung des Indian Removal Act von 1830 durch Präsident Andrew Jackson. Es zwang die Ureinwohner, westlich des Mississippi zu ziehen und den Osten der Vereinigten Staaten für weiße Siedler freizumachen, insbesondere für den ausgedehnten Baumwollanbau der Süden.

Vor dem neuen Gesetz bedeutete „Rückführung“ die Übergabe der sterblichen Überreste an Stämme, die keine andere Wahl hatten, als sie in die Staaten zurückzubringen, in die sie gewaltsam verbracht wurden.

„Die Stämme, mit denen ich gesprochen habe – insbesondere die Cherokee von Oklahoma – sagten, das sei so, als würde man die Spur der Tränen nachbilden“, sagte der Sponsor des Gesetzes, Rep. Mark Walker, ein Demokrat aus dem Chicagoer Vorort Arlington Heights. Er bezog sich auf den Todesmarsch nach Westen in den Jahren 1838–39, bei dem 4.000 Cherokee-Indianer ums Leben kamen.

Walker sagte, der Cherokee habe ihm gesagt: „‚Unsere Vorfahren wurden dort begraben, wo unsere Vorfahren begraben werden wollten.“ Und jetzt hast du ihre Knochen ausgegraben und wirst sie dorthin bringen, wo wir hin mussten.“

Walker sagte, die Verhandlungsführer hätten eine Liste mit 30 möglichen Grabstätten zusammengestellt. Die Stämme werden letztendlich entscheiden, welche Standorte genutzt werden.

Matthew Bussler, Stammesbeauftragter für Denkmalschutz der Pokagon Band of Potawatomi in Dowagiac, Michigan, sagte, dass die Praxis und Zeremonie der letzten Riten je nach Stamm unterschiedlich sei. Generell sei es von entscheidender Bedeutung, dass die Vorfahren „in den Schoß von Mutter Erde“ zurückgebracht werden, nicht nur, damit sie ihre Reise im Jenseits fortsetzen können, sondern auch, um „den ganzen Schmerz und das Leid“ ihres Stammes zu erlösen. vor allem ihre Nachkommen.

Natürlich sind mit der Rückführung sowohl für die Stämme als auch für den Staat Kosten verbunden. Das Gesetz sieht Geld für Reisen und andere Kosten vor, die den Stämmen entstehen. Das Konto wird teilweise durch Bußgelder für die Schändung von Grabstätten finanziert, darunter zum ersten Mal eine Rückerstattung zur Deckung des Sammelns, Reinigens und Umbettens illegaler Überreste, genau wie andere Überreste vor ihnen über Jahrhunderte hinweg.

„Diese menschlichen Überreste wurden nie als Menschen behandelt …“, sagte Bussler. „Diejenigen, die seit Hunderten von Jahren verstorben sind und gerade gefunden werden, oder Ihre Großmutter, die gerade verstorben ist – wir müssen sie alle mit größtem Respekt behandeln.“

John O'Connor und Melissa Perez Winder, The Associated Press



























