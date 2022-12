Jahrgang 2023 – POLITICO

Der Vollstrecker

Die Ernennung von Denis Redonnet ist ein Absichtssignal der Europäischen Union. Als erster Chief Trade Enforcement Officer des Blocks spielte der bärtige, bebrillte Bürokrat einst als 8-Bit-Videospielfigur in einem Social-Media-Beitrag, in dem er für die energischere Haltung der EU zum Außenhandel wirbt – „#assertiveEU“. Der Erfolg dieses Ansatzes wird weitgehend davon abhängen, ob Redonnet in der Lage ist, dem Block beim Aufsteigen zu helfen.

Als langjähriger Brüsseler Veteran, der sich in den Reihen der EU-Handelsabteilung hochgearbeitet hat, ist es die Aufgabe des Franzosen, dafür zu sorgen, dass die Handelsabkommen des Blocks buchstabengetreu eingehalten werden. Wenn EU-Unternehmen keinen angemessenen Zugang zu ausländischen Märkten haben, soll Redonnet dafür sorgen, dass sich das ändert. Wenn die Handelspartner der EU ihre Versprechen zu Arbeitnehmerrechten oder Klimazielen brechen, entscheidet er, wann und wie die zahlreichen handelspolitischen Schutzmaßnahmen, die Brüssel gerade einführt, in Gang gesetzt werden.

Seine Nationalität dürfte kein Zufall sein. Frankreich hat erhebliches politisches Kapital investiert, um die verjüngte Handelsagenda der EU zu mildern, Umweltstandards in Handelsabkommen zu erhöhen und daran zu arbeiten, Bestimmungen zur Verhängung von Sanktionen aufzunehmen, wenn Länder diese nicht einhalten. Es geht um viel. Während die EU sich bemüht, ihre Lieferketten zu diversifizieren, verhandeln ihre Gesandten mit Ländern wie Indonesien, Brasilien, Australien und Indien. Wenn Redonnet zu vorsichtig ist, droht Brüssels Handelsoffensive vor allem in seinem Heimatland ins Stocken zu geraten. Wenn er zu aggressiv ist, könnte die EU ihre Partner verprellen, gerade wenn sie sie mehr denn je braucht.