Jahrgang 2023 – POLITICO

Der Polizist

Aija Kalnaja steht vor einer gewaltigen Aufgabe: einer grundlegenden Reform von Frontex, die sich um die Grenzsicherheit kümmert und die umstrittenste Agentur der EU ist. Die 53-jährige lettische Ex-Polizistin übernahm die Organisation nach dem Rücktritt ihres Vorgängers ad interim als Geschäftsführerin. Ein Bericht der EU-Agentur für Betrugsbekämpfung hatte ergeben, dass Frontex-Beamte davon wussten, dass Migranten illegal in internationale Gewässer im Mittelmeer zurückgedrängt wurden, und dies vertuschten. Diese Anschuldigungen, zusammen mit internen Berichten über Belästigung und Fehlverhalten, nicht gemeldeten Treffen mit Lobbyisten und einer Prüfung, die ergab, dass die Agentur „nicht ausreichend effektiv“ bei der Unterstützung von EU-Ländern war, haben zu der Wahrnehmung beigetragen, dass Frontex einfach nicht funktioniert.

Und doch brauchen die Staats- und Regierungschefs der EU eindeutig, dass es funktioniert. Da die Zahl der irregulären Migranten, die seit 2016 in den Block kommen, den höchsten Stand erreicht hat, haben sie das Budget der Agentur um mehr als 500 Prozent aufgestockt und versprochen, ihre Belegschaft in den nächsten fünf Jahren auf 10.000 Personen zu erweitern. Das Rätsel, das Kalnaja lösen muss, ist, wie das Kernmandat von Frontex erfüllt werden kann, die Grenzen Europas zu sichern und gleichzeitig Grundrechte und Transparenz zu gewährleisten. Als Herausforderung ist es ein Mikrokosmos von Europas eigener heuchlerischer Migrantenpolitik: Versprechen, sich an Menschenrechte und Völkerrecht zu halten, während es Migranten immer noch schwerer gemacht wird, nach Europa zu kommen.

Sie versucht es. Die Agentur sagte, dass Berichte über Fehlverhalten „der Vergangenheit angehörten“ und dass sie die Menschenrechtsprotokolle besser befolgen und das Wohlergehen der Mitarbeiter der Agentur priorisieren werde, von denen viele wegen der Menschenrechtsprobleme der Agentur aufgehört hatten, zu arbeiten.