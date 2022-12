Jahrgang 2023 – POLITICO

Der Parteivorsitzende

Es braucht eine besondere Art von politischem Scharfsinn, um jahrzehntelange außenpolitische Präzedenzfälle zu brechen, die abwertend nach dem eigenen Land benannt sind. Aber unter Sanna Marin kann man Finnland nicht länger der „Finnlandisierung“ bezichtigen. Die Ministerpräsidentin brach schließlich den Drahtseilakt ihres Landes, eine strategische Distanz zwischen Russland und der Nato zu wahren, und beschloss, gemeinsam mit Schweden dem westlichen Militärbündnis beizutreten. Damit hat sich Marin den Drohungen des Kremls mit „Vergeltungsmaßnahmen“ gestellt und wird eine wahrscheinliche Militarisierung der Ostgrenze des Landes überwachen.

Bezeichnenderweise ist es jedoch nicht Marins Rolle bei der Neupositionierung der Verteidigungshaltung ihres Landes, die die größte internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Als 36-jährige Frau bleibt Marin eine Seltenheit in einer politischen Klasse, die immer noch hauptsächlich von männlichen Dinosauriern bevölkert wird. Selbst in einem Land mit einer hohen Geschlechterparität ist ihre Zeit als Premierministerin – und die Reaktion vieler darauf – ein Beweis für den Kampf, den sie und andere mögen, bevor sie wirklich als Gleichgestellte behandelt werden.

Die Sozialdemokratin, die 2019 zu einer der jüngsten Führerinnen der Welt wurde, hat ihr Land geschickt durch die COVID-Pandemie geführt, Finnland auf das ehrgeizigste Klimaziel der Welt verpflichtet und die Gefahren eines nahen Krieges gemeistert. Nach dem Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine ist sie zu einer der lautesten europäischen Stimmen geworden, die ein Überdenken der Sicherheit des Kontinents fordert. „Wir müssen anerkennen, wie naiv wir gegenüber Russland waren“, sagte sie dem Europäischen Parlament. Aber ein Großteil der Berichterstattung über sie war Trivialitäten gewidmet, wie einem tiefen Ausschnitt in einem Fotoshooting oder einem Video, in dem sie auf einer Party tanzt.

Marin war manchmal gezwungen, Reue für ein Verhalten auszudrücken, das für jeden in den Dreißigern ziemlich normal ist, aber die Kritik wurde auch von Wellen der Unterstützung von Frauen (und Männern) in sozialen Medien begleitet, die Fotos oder Videos von sich selbst beim Tanzen oder Tanzen posten sportliche Low-Cut-Jacken. In gewisser Weise geht Marin selbst in ihren Schwierigkeiten voran. Können Sie sich eine Präsidentin der Europäischen Kommission in ihren Dreißigern vorstellen? Eine deutsche Bundeskanzlerin im Kit Kat Club? Marin sagt, warum nicht?

„Na sicher, [a woman-led government] sieht anders aus, als wir es gewohnt sind“, sagte sie. „Aber ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr so ​​viel Aufmerksamkeit bekommt. Denn es sollte auch als normal angesehen werden, dass wir unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Geschlechter bei Machtentscheidungen haben – denn wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, gibt es unterschiedliche Geschlechter, es gibt unterschiedliche Generationen.“