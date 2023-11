Jahrestag der Pogromnacht: Angespannte Sicherheitslage am 9. November – Landespolitik – Nachrichten – WDR – Landespolitik – Nachrichten

Der 9. November ist ein Gedenktag an den Terror gegen Juden in der Pogromnacht vor 85 Jahren im nationalsozialistischen Deutschland. In diesem Jahr gelten an diesem Gedenktag angesichts des Krieges im Nahen Osten verschärfte Sicherheitsmaßnahmen. Ohnehin ist die Sicherheitslage auch in Nordrhein-Westfalen seit dem Hamas-Terroranschlag auf Israel angespannt.

„Unsere Polizei ist sich der historischen Verantwortung bewusst, die sich aus dem 9. November für die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger, der Synagogen und anderer jüdischer Institutionen ergibt.“ sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ( CDU ) vor dem morgigen Gedenktag. „Wir tun alles dafür, dass die Kristallnacht nur eine Erinnerung bleibt. Solche Kapitel der dunklen Geschichte dürfen sich nie wiederholen.“

Schutzmaßnahmen erneut verschärft



Polizeigewerkschafter Michael Mertens | Bildquelle: WDR



Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, sagte dem WDR: „Der 9. November ist ein besonderer Tag. Er macht deutlich, wie wichtig es ist, jüdisches Leben zu schützen. Dieser Schutz war schon immer von großer Bedeutung, aber jetzt ist er noch dringlicher geworden.“ Der Schutz von Objekten jüdischer Einrichtungen sei von größter Bedeutung, sagte Mertens.

„Die Sicherheit unserer jüdischen Mitbürger und jüdischen Institutionen hat für uns oberste Priorität.“ sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums. Die Polizeibehörden beurteilten die Sicherheitslage täglich neu und passten ihre Maßnahmen gegebenenfalls eigenverantwortlich an.

Warnung vor erhöhter terroristischer Bedrohung

Der Terrorismusexperte Peter Neumann warnte angesichts des Nahostkriegs vor einer neuen Terrorwelle in Deutschland und Europa. Für viele ist die Israel-Palästina-Frage ein gewalttätiges islamistisches Thema „die Mutter aller Konflikte“ sagte der Wissenschaftler vom Londoner King’s College am Mittwoch im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund würden laut Neumann die im Westen lebenden Islamisten zunehmend aktiv.

GdP-Landeschef Mertens sagte: „Die Sicherheitslage hat sich seit dem 7. Oktober deutlich verschlechtert. Die Gefahr von Angriffen ist gestiegen.“ Wenn am 9. November etwas passieren würde, „Es hätte eine andere Wirkung“ . Generell bleibt die Lage aber auch in den kommenden Wochen und Monaten angespannt – „Auch über den 9. November hinaus“ . Allen voran die Bereitschaftspolizei in NRW „Angesichts der Situation liegt es am oder sogar über dem Grenzwert“ betonte der Polizeigewerkschafter.

Mehr Geld für den Schutz der Juden

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) stellten ein Zehn-Punkte-Papier gegen Antisemitismus vor. Die Mittel für bauliche Sicherungsmaßnahmen an Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen sollen um 11,5 Millionen Euro aufgestockt werden. Das Land startet außerdem eine Kampagne gegen Antisemitismus. Die Bildungs- und Wirtschaftskooperation mit Israel soll ausgebaut werden.

Ein weiterer Punkt des Plans: Antisemitische Codes auf Demonstrationen und Kundgebungen klarer zu erkennen „mit voller Kraft“ Um dies zu erreichen, will das Land ein entsprechendes Ausbildungsprogramm für die Justiz schaffen. In den letzten Wochen wurde der islamistische Terror der Hamas gegen Israel auf Pro-Palästina-Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen relativiert oder sogar gefeiert.

Juden in Deutschland fürchten um ihre Sicherheit. Die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger berichtete auf der PK voller Wut über Juden, die manchmal den Gang in die Synagoge meiden oder Angst haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Leutheusser-Schnarrenberger verwies auf die Zahl von über 380 Verfahren wegen antisemitischer Vorfälle allein in Nordrhein-Westfalen in den letzten vier Wochen: von Volksverhetzung bis hin zu Hass, Zerreißen von Israel-Flaggen und Gewaltverbrechen.

Jüdische Studierende fühlen sich an Universitäten „unwohl“.

Der Wissenschaftsausschuss des Landtags befasste sich am Mittwoch mit der Situation der Juden an den Hochschulen in NRW. Rückmeldungen jüdischer Studenten zeigten, dass viele von ihnen „sich nicht wohl fühlen“ sagte Nicole Pastuhoff vom Jüdischen Studentenwerk NRW. Der Terror der Hamas wird von Kommilitonen manchmal verherrlicht. Pastuhoff kritisierte, dass es keine Anlaufstelle für antisemitische Vorfälle an Universitäten gebe.



Plakat mit Fotos der Hamas-Geiseln hängt im Bürgersaal des Landtags Bildquelle: Bernd Schülte / dpa



Im Landtag zeigt eine Bilderwand Fotos der über 200 Menschen, die in Israel von der Hamas im Gazastreifen entführt wurden. Am Donnerstag findet im Landtag eine Gedenkstunde für die Opfer der antijüdischen Pogrome von 1938 statt. Das diesjährige Gedenken dürfte im Zeichen des aktuellen Terrors gegen Juden stehen.