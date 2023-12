tz Sport Voetbal

De voetbalprofi Agyemang Diawusie van Jahn Regensburg is zwaar. Dat is het einde van de club. De Todesursache is klaar.

Update van Donnertag, 30 november 12.52 uur: Na de plötzlichen Tod des Fußballprofis Agyemang Diawusie von Drittligist SV Jahn Regensburg hat der Verein sich nun zur mutmaßlichen Todesursache geäußert. “De periode van 25 jaar waarin een diagnose werd gesteld tijdens een periode van ernstige ziekte, die vaak het gevolg is van een virusinfectie vanwege het vermoedelijke risico op luchtwegaandoeningen of overlijden”, zei hij in een recensie van de Regensburger.

“We kunnen nooit afvallen in ons leven en ons leven zal altijd onbevredigend zijn, en we zullen genieten van ons werk”, zegt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, in de Mitteilung. De competitiewedstrijd op de Sonntag tegen de SC Freiburg II soll trotzdem stattfinden: „In intensiever Absprache with seinen engsten Vertrauten – seinen engsten Vertrauten – seinen engsten Freunden, seinen engsten Freunden, seinem Berater, seinen Teamkollegen & dem Trainerteam – sinds heute zum Gemeinschaftlichen Entschluss komommen, de Spiel am Sonntag „Gezien de SC Freiburg II ben ik speciaal in herinnering en verliefd op de herinnering aan Agy austragen zu wollen“, zei Beierlorzer.

SV Jahn Regensburg geschokt: Fußballprofi Agyemang Diawusie met 25 jaar Verstorben

Eerste rapport voor dienstdag, 28 november, 19:17 uur: Regensburg – Iedereen die Regensburg heeft bezocht, heeft een dagje reizen gehad. Der Klub trauert um seinen Spieler: “De Vereniging is geschokt en zeer bezorgd over deze tragische eerbewijzen.” De Vereniging vierde haar jubileum op de Laufe des Dienstags (28 november).

Speler met 25 gebaren: Todesursache von Regensburg’s Diawusie is nu beschikbaar

Agyemang Diawusie von Jahn Regensburg wurde nur 25 Jahre alt. “De familieleden zijn blij met hun familie en zijn geliefd bij de familie Agyemang, hun familieleden, hun vrienden en hun vrienden”, zei hij in het rapport van de club.

Zur Todesursache en de genauen Umstandden des tragische Todes des junior Profis mechte der Verein keine Angaben: “Wegen der schrecklichen Situation and aus Respect gegenüber seiner Family bitted wir dare, theren Privacysphäre zu respecten.”

Lees eerst meer in de zomer na nog een jaar in Regensburg.

Agyemang Diawusie stand uitezt am 14. Spieltag Anfang November im Spiel gegen 1860 München für Jahn Regensburg auf dem Feld. De afgelopen 25 jaar brachten we een paar dagen door in Ulm, noch in de Ersatzbank daarna, tijdens onze woensdagavond in Dynamo Dresden op de eerste dag van ons bezoek aan het Huis van Regensburg.

De Außenstürmer speelt zich af in de Jugend für den Jahn, verliest de Klub alldings 2014. De Jugendmannschaft van FC Nürnberg ging der Weg van de früheren deutschen Juniorennationalspielers nach Leipzig. In januari bezoeken we Oostenrijk vanuit SV Ried zur SpVgg Bayreuth, en na Regensburg volgt er een zomerbezoek aan de Jugendverein. In deze Spielzeit staat de Offensivakateur 16-mal voor de Jahn op de Platz. Signaalneef Ransford Königsdörffer is een huidige voetbalprofessional en speler in de 2. Bundesliga bij Hamburger SV onder Vertrag.