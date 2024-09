Status: 28.09.2024 16:29 Uhr

Jahn Regensburg blijft de Spieltag Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga spelen. De Opper-Palts waren tegelijkertijd met de 1e FC Kaiserslautern aanwezig tijdens de leuke wedstrijden in Folge kein Tor.

Zorg er na vier pleidooien voor dat 0:0 wordt gegeven aan de 1. FC Kaiserslautern staat altijd klaar om een ​​wedstrijd te winnen, en ook voor de persoonlijke mening van Jahn-Trainer Joe Enoch. Als de druck bij de Pfälzern steiler wordt, wordt de mittlerweile vier keer gespeeld.

„Het geluid verschilt enigszins van elkaar: sinds het voor het eerst werd geboren, zou het nietig zijn.“ FCK-Trainer Markus Anfang na de Partie am Sortschau-Mikrofon tief, „We leven in deze verloren dagen, maar we hebben nog een aantal dingen te doen. En we leven in vrede met ons leven. Ik kan het niet helpen dat ik me honderd procent gelukkig voel met elkaar, maar we zouden nog steeds graag meer willen drinken.“ Je behaalt immers de beste resultaten: „Ja, we zijn blij, vooral, we willen het plan klaar hebben, dat de nul-hints stabiel zijn, dat we stabiel blijven“ mijn beste Andreas Geipl, „Af den Punkt können wir aufbauen.“

Kein „schöner“ Fußball tussen Regensburg en Lautern

Deze Verunsicherung waren de Regensburgern anzumerks, vooral in de eerste helft, waar ze speels onderlegen en wrkten überordert. De Abwehr, sterven in deze seizoensschon 16 Gegentore kassierte, presentierte sich diesmal immershin stabil.

Florian Eckl, Sportschau, 28.09.2024 15:23 Uhr

Lautern begon grimmig. Ragnar Ache hatte na twee minuten van de eerste grote kans en met plezier na de pauze van de Innenpfosten (47. Minuut). Marlon Ritter verzorgde de bal (17.) voor het optreden en Dickson Abiamas Kopfball (50.) werd als eerste van de lijn gehaald. Gezien de feiten heeft Christian Kühlwetter (50.) de beste kansen voor de twee Regensburger Saisontor, als kopstuk voor het land.

Martin Raspe, Sportschau, 28.09.2024 15:23 Uhr

Bleibt Enochs jetzt Trainer in Regensburg?

Voor de Jahn-Trainer Enochs is het Amt sinds mei 2023 de vierte Punkt in het Saisonspiel niet der erhoffte grote Befreiungsschlag. Geschäftsführer Achim Beierlorzer zou dankbaar zijn geweest voor zijn thuisspel vanwege de „Roten Teufel“ een baangarantie.

Regensburg in Paderborn, Lautern in Elversberg

Der Jahn aus Regensburg presenteert de weekendtrips naar Paderborn van vorige week (04.10, 18.30 uur). Kaiserslautern muss ebenfalls auswärts in Elversberg liep (05.10., 13.00 uur).