Jada Pinkett Smith lobt Will Smith und seine Ex Sheree Zampino

Jada Pinkett-Smith lobt ihren Mann Will Smith und seine Ex-Frau Sheree Zampino.

Am 11. November, die Gespräch am Roten Tisch Der Gastgeber lobte das ehemalige Paar dafür, dass es seinem Sohn gute Eltern war Trey Smith. In einer Geburtstags-Hommage an Trey schrieb Jada auf Instagram: „Ich kann nicht glauben, dass du 30 bist und was für eine herausragende 30 du bist.“

Sie fuhr fort: „Mein größter Wunsch für Sie ist, dass die Flügel auf Ihrem Herzen Ihnen weiterhin helfen, in Ihrem Geist zu den Höhen aufzusteigen, nach denen Sie immer greifen. Es war eine Freude, Sie höher und höher fliegen zu sehen und freier zu werden weise wie du gehst.“

Jada dankte Trey weiter dafür, dass er „mich liebt“ und schrieb: „Ich liebe und bewundere dich.“

Sie fügte seinen Eltern mit einem Nicken hinzu: „Herzlichen Glückwunsch @shereezampino und @willsmith – du wirst es gut gemacht haben.“

Der herzerwärmende Beitrag veranlasste Sheree, sich einzumischen und Jada gleich zu loben, indem sie in den Kommentarbereich schrieb: „Korrektur … „WIR“ haben Gutes getan! Ich liebe dich, J! #BestBonusMomEver.“

Sheree – die kürzlich in der 12. Staffel von Gaststar war Die wahren Hausfrauen von Beverly Hills– war von 1992 bis 1995 mit Will verheiratet Men in Black-Schauspieler 1997 und die beiden teilen sich einen Sohn Jaden24, und Tochter Weide21.