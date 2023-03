Begin maart lijkt misschien te vroeg in het jaar om te zeggen “Dit is een van de beste romans van 2023”, maar als het gaat om Jacqueline Holland’s De God van eindes, ben ik bereid die verklaring af te leggen. Hartverscheurend, prachtig geschreven, ook al zijn het de donkerste passages, en echt episch in termen van breedte en reikwijdte, De God van eindes beschrijft bijna twee eeuwen van de reis van één vrouw en onderzoekt tegelijkertijd de schoonheid van beknoptheid, de kracht van liefde en het belang van kunst.

Het jaar is 1984 en Collette LeSange is een geweldige lerares die eigenaar is van een speciale school waar kinderen worden aangemoedigd om kunst na te jagen en Frans te leren. Collette is slim, geweldig met de kinderen, jong en aantrekkelijk. Ze is ook onsterfelijk en voedt zich met bloed, twee geheimen die ze koste wat het kost moet beschermen. In 1834 werden Collette – toen nog Anna geheten – en haar vader en broer ziek tijdens een pandemie. Toen haar grootvader eindelijk arriveerde om haar mee te nemen en voor haar te zorgen na de dood van haar hele familie, was het te laat en bezweek Collette uiteindelijk aan de ziekte.

Na haar dood bracht haar grootvader haar echter weer tot leven en maakte haar onsterfelijk voordat ze haar de oceaan over stuurde om haar te beschermen. Sindsdien is het leven van Collette een lange reis vol dood, hartzeer, honger, onderduiken en vervolging. Nu, bijna 150 jaar later, runt Collette haar elite kunstacademie voor kinderen in de staat New York en houdt ze haar honger op afstand door zich te voeden met haar katten. Het is een kalm leven, en ondanks Collette’s constante angst en pijnlijke herinneringen, is het zo goed als het ooit is geweest. Helaas wordt die rust verbroken wanneer een van Collette’s studenten, een begaafde, ziekelijke jongen, informatie begint te onthullen over zijn onrustige, beledigende huis. Ook groeit de honger van Collette en wordt het een constant, bijna oncontroleerbaar verlangen. Tot overmaat van ramp achtervolgt een oude, duistere god Collette en dreigt alles wat ze heeft gebouwd te vernietigen, en haar levendige nachtmerries en bizarre gebeurtenissen verkondigen allemaal de komst van iets ongelooflijk duisters en destructiefs dat Collette eerder heeft achtervolgd.

De God van eindes beschrijft bijna 150 jaar van veranderingen, liefdesverdriet, avonturen, op de vlucht zijn, dood en verdriet. In zijn bijna 500 pagina’s duikt Holland, met een sterke stem en onberispelijk proza, diep in wat het betekent om eeuwig te leven en alles en iedereen van wie je houdt uiteindelijk – en onveranderlijk – te zien bezwijken voor de inherente entropie van alle dingen.

Terwijl onderzoeken hoe het eeuwige leven een vloek kan zijn niet nieuw is in fictie, voelt het fris aan in deze roman. Collette’s stem draagt ​​het verhaal heel goed en trekt lezers dicht naar zich toe op een manier dat haar gevoelens bijna voelbaar zijn. Naarmate de roman vordert, wordt Collette, ondanks haar grote kracht, eeuwige jeugd en haar vermogen om bijna onmiddellijk te genezen, niet alleen achtervolgd door haar herinneringen, angsten en Czernobog, een oude Slavische god die bekend staat als ‘de vervloekte van de duisternis, de brenger van eindes” – ze voelt zich ook rusteloos, bang, verloren, eenzaam, leeggelopen en angstig. Het geschenk dat haar grootvader haar gaf, is een vloek, en de wereld waarin ze eeuwig vastzit, heeft haar nooit een reden gegeven om haar onsterfelijkheid te vieren. In feite maken de manier waarop Collette de wereld ziet, samen met haar ervaringen en gevoelens, deze roman niet alleen horror maar ook noir:

“Na ruimschoots bekend te zijn met deze wereld, heb ik persoonlijk ontdekt dat het een behoorlijk sinistere plek is, een plek waar, vaker wel dan niet, de sterken de zwakken verpletteren; ziekte, honger en armoede jagen op de jongeren en kwetsbaren; dwazen heersen over de wijzen; en entropie brengt alle dingen uiteindelijk in de richting van wanorde en verval.”

De God van eindes is een verkenning van de menselijke conditie die het genre overstijgt. Het is een diep, gelaagd, complex, uitgestrekt verhaal over liefde, verlies, oude Slavische goden, geschiedenis, anders-zijn en verdriet. Holland toont de kwetsbaarheid van een ongelooflijk sterk personage en duikt diep in de angst om alles waar je van houdt te zien verdorren en sterven, soms op brute wijze en door extreem geweld. Van haar familie tot haar eerste liefde, een vreemde jongen die een visionair wordt, en dan haar tweede liefde en verder, Collette verliest alles, en toch blijft ze, voortvarend, reizend, voor altijd ontsnappend aan haar verleden terwijl ze naar een onzekere toekomst gaat. Haar reis roept veel empathie op, en dat is het element dat ervoor zorgt dat duistere verhalen aan de ziel blijven kleven en onder onze huid kruipen.

Met haar debuut heeft Holland haar naam gegraveerd op de muur van auteurs wier werk elke discussie over literaire fictie versus genrefictie uitwist omdat het beide is. Een eerste roman produceren die zich aansluit bij schrijvers als Carmen Maria Machado, Silvia Moreno-Garcia, Brian Evenson en Stephen Graham Jones, om er maar een paar te noemen, is een geweldige prestatie – en een die iedereen enthousiast zou moeten maken over welk land dan ook. publiceert hierna.

Gabino Iglesias is een auteur, boekrecensent en professor die in Austin, Texas woont. Vind hem op Twitter op @Gabino_Iglesias.