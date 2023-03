ALGONQUIN – De wedstrijd werd aangekondigd als St. Charles East vs. Jacobs.

In werkelijkheid kwam het neer op een paar dominante running backs: St. Charles East’s Ramon Lopez tegen Jacobs’ Josh Walker.

Lopez, een krachtige hardloper in de tackles, versloeg Walker in yards, 176-171. Maar Walker, een gewiekste back die naar de rand kwam en verdedigers ontweek met een spinbeweging, scoorde drie touchdowns tegen de twee van Lopez.

Deze marge kwam ook tot uiting op het scorebord, waar de Golden Eagles wegliepen van de Saints, 49-20, op Jacobs High School.

Het verlies brengt de Saints naar 0-2 in het seizoen en brengt de Eagles naar 1-1.

The Saints namen met minder dan een minuut te gaan in het eerste kwart een 6-0 voorsprong. De Golden Eagles antwoordden terug met drie opeenvolgende touchdowns, waaronder twee in een tijdsbestek van 19 seconden, voordat Lopez opnieuw scoorde om de voorsprong van de Golden Eagles terug te brengen tot 21-14 bij het ingaan van de rust.

De hoop van The Saints op een comeback werd in het derde kwartaal al snel de kop ingedrukt. De Golden Eagles hadden drie opeenvolgende touchdowns (van Walker, Mat Barnes en Sean Barnes) om de leiding over het spel te nemen.

St. Charles East quarterback Kyle Cook voltooide 5-van-9 passes in de eerste helft voor 117 yards, maar was beperkt tot slechts één voltooiing in de tweede helft en gooide een onderschepping.

Zijn vervanger, Aiden Wright, voltooide 3-van-8 passes voor 48 yards en een 4-yard touchdown pass naar Jake Asquini.

Jacobs startende quarterback Chris Katrenick gooide ondertussen voor 148 yards, en zijn vervanger, Brenden Heiss, vertrok voor een touchdown-run van 45 yard.

De Saints gaan aanstaande vrijdag op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen in Elgin.