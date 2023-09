Die Bundesanwälte sagten am Freitag, sie strebten eine richterliche Anordnung an, um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump daran zu hindern, „aufrührerische“ und „einschüchternde“ Aussagen gegenüber Zeugen, Anwälten und anderen Personen zu machen, die mit dem Bundesstrafverfahren in Verbindung stehen, in dem dem ehemaligen Präsidenten eine Verschwörung zum Sturz vorgeworfen wird die Präsidentschaftswahl 2020.

Das Team des Sonderermittlers Jack Smith reichte einen Antrag ein, in dem es die Notwendigkeit einer „engen, klar definierten“ Anordnung betonte, um die Integrität des Falles zu schützen und eine Beeinflussung potenzieller Geschworener zu vermeiden.

Trump konterte auf seiner Truth Social-Plattform mit den Worten: „Sie lügen, lügen und verklagen, und sie erlauben mir nicht zu SPRECHEN.“

Später am Freitag sagte Trump in einer Rede beim Abendessen des Leadership Summit von Concerned Women for America in Washington, dass Smith „meine Rechte gemäß dem Ersten Verfassungszusatz wegnehmen will“ und „mein Recht, frei und offen zu sprechen“.

„Sie wollen mich zum Schweigen bringen, weil ich niemals zulassen werde, dass sie dich zum Schweigen bringen“, sagte er.

Die Staatsanwälte hatten ihre Besorgnis über Trumps verbale Angriffe geäußert, doch der Antrag vom Freitag stellt ihren ersten formellen Versuch dar, seine Rede einzudämmen, die ihrer Meinung nach das Risiko birgt, den Fall zu gefährden und bei Gerichtspersonal und Zeugen Unmut hervorzurufen.

Was sagt der Antrag?

Der Antrag beschreibt ein Muster von „falschen und hetzerischen“ Aussagen im Zusammenhang mit dem Fall und Bemerkungen, die darauf abzielen, potenzielle Zeugen gegen Trump einzuschüchtern oder zu belästigen.

In ihrem Antrag erklärten die Staatsanwälte: „Seitdem die Grand Jury in diesem Fall Anklage erhoben hat, hat der Angeklagte wiederholt und in großem Umfang öffentliche Erklärungen verbreitet, in denen er die Bürger des District of Columbia, das Gericht, Staatsanwälte und potenzielle Zeugen angreift. Durch seine Aussagen hat Der Angeklagte droht, die Integrität dieses Verfahrens zu untergraben und den Schwurgerichtspool zu schädigen.“

Sie wiesen darauf hin, dass Trumps Rhetorik bereits Wirkung gezeigt habe, und zitierten Geschworene im Prozess gegen eine Person, die am Aufstand im Kapitol am 6. Januar 2021 beteiligt war, und äußerten Bedenken hinsichtlich der Offenlegung ihrer Identität.

Sollte die Anordnung erteilt werden, müsste Trump die Art seiner Kommentare zu dem Fall erheblich einschränken.

Auch Trumps Anwaltsteam lehnt die Anordnung ab, heißt es in dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher gab eine Erklärung ab, in der er behauptete, dass die Staatsanwälte „auf korrupte und zynische Weise weiterhin versuchen, Präsident Trump seine Rechte gemäß dem Ersten Verfassungszusatz zu entziehen“.

Zusätzlich zur Schweigepflicht beantragten die Staatsanwälte eine Anordnung, die es dem Trump-Team verbietet, ohne Erlaubnis des Richters Einwohner des District of Columbia für Umfragen, Geschworenenstudien und Fokusgruppen zu kontaktieren. Sie argumentierten, dass diese Bemühungen darauf abzielten, das Vertrauen in das Gerichtssystem zu untergraben, was Trumps falsche Behauptungen über die Wahlergebnisse 2020 widerspiegele.

Trump stellt sich im Fall der Erpressung der Polizei von Atlanta

Welche Kommentare hat Trump gemacht?

In dem Antrag wurden mehrere Aussagen von Trump hervorgehoben, darunter ein Beitrag auf Truth Social, in dem er warnte: „Wenn du hinter mir her bist, bin ich hinter dir her!“ Darüber hinaus hat er in den sozialen Medien wiederholt behauptet, dass das Verfahren gegen ihn „manipuliert“ sei und er kein faires Verfahren erhalten könne.

Darüber hinaus hat er die Staatsanwälte persönlich angegriffen und das Team von Sonderermittler Smith als „Schläger“ und Richter Chutkan als voreingenommen bezeichnet.

Das Problem kam letzte Woche auf, als das Justizministerium seine Absicht bekannt gab, einen Antrag im Zusammenhang mit Trumps „täglichen“ öffentlichen Äußerungen einzureichen, von denen es befürchtete, dass sie der Jury schaden könnten.

Richter Chutkan erteilte den Staatsanwälten am Freitag die Erlaubnis, einen redigierten Antrag öffentlich einzureichen und dabei die Namen und Identifizierungsinformationen von Personen zu verbergen, die behaupteten, aufgrund von Trumps Angriffen schikaniert worden zu sein.

Darüber hinaus lehnte Smiths Team den Antrag des Trump-Teams ab, Richterin Chutkan von dem Fall zurückzuziehen. Verteidiger zitierten frühere Kommentare von Chutkan, die ihrer Meinung nach Zweifel an ihrer Unparteilichkeit aufkommen ließen, doch Staatsanwälte argumentierten, dass es keine stichhaltige Grundlage für ihren Rücktritt gebe.

tg/wd (AFP, AP)