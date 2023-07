Hongkong

Es wird geschätzt, dass das Vermögen von Jack Ma weniger als die Hälfte dessen wert ist, was es noch vor drei Jahren war, als er eine entscheidende Rede hielt, die den damals angeblich größten Aktienverkauf der Welt zum Scheitern brachte.

Der Bloomberg Billionaires Index prognostizierte am Mittwoch, dass das Vermögen des Wirtschaftsmoguls um 4,1 Milliarden US-Dollar gesunken sei im vergangenen Jahr aufgrund eines massiven Rückgangs der Bewertung von Ant Group, dem Fintech-Riesen, den er mitbegründet hatte, den er aber nicht mehr kontrolliert.

Laut Bloomberg ist Ma, der auch Mitbegründer des E-Commerce-Unternehmens Alibaba (BABA) ist, mit 9,9 % an Ant beteiligt.

Der Unternehmer, einst Asiens reichster Mensch, verfügt laut Index heute über ein Nettovermögen von etwa 30 Milliarden US-Dollar, weniger als die Hälfte des Höchstwerts von 61,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, bevor er in diesem Jahr in Schwierigkeiten geriet.

Ant, das vor allem für den Betrieb des auf dem chinesischen Festland allgegenwärtigen digitalen Zahlungssystems Alipay bekannt ist, führt einen Aktienrückkauf durch, der das Unternehmen mit 78,5 Milliarden US-Dollar bewertet, was einem Rückgang von 75 % oder 230 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Wert im Jahr 2020 entspricht.

Der kombinierte Marktkapitalisierungsverlust von Ant und Alibaba beläuft sich laut einer CNN-Berechnung auf der Grundlage der Ende Oktober 2020 verzeichneten Spitzenkurse der Aktien auf rund 877 Milliarden US-Dollar, etwa zu der Zeit, als der Unternehmer in der bahnbrechenden Rede chinesische Finanzaufsichtsbehörden und Banken scharf kritisierte.

Mas Kritik, die nur wenige Tage vor der geplanten Börsennotierung von Ant in Shanghai und Hongkong geäußert wurde, löste ein beispielloses Vorgehen gegen Privatunternehmen in China aus, das zu einer verschärften behördlichen Kontrolle anderer Technologieunternehmen im ganzen Land führte.

Chinesische Aufsichtsbehörden haben den Börsengang von Ant im Wert von 37 Milliarden US-Dollar im November 2020 gestoppt und das Unternehmen angewiesen, sein Geschäft umzustrukturieren.

Seitdem hält sich Ma sehr zurück. Berichten zufolge hat er in den letzten Jahren Zeit in Japan, der Heimat seines Freundes und Alibaba-Investors, Masa Son, CEO von SoftBank (SFTBF), und in Hongkong verbracht. Er hat außerdem eine neue Tätigkeit als Gastprofessor an einer Universität in Tokio begonnen und mehr Zeit der Philanthropie gewidmet.

Er hat sich auch von den von ihm gegründeten Unternehmen zurückgezogen.

Im Januar gab Ma die Kontrolle über Ant auf, nachdem das Unternehmen auf Geheiß der Aufsichtsbehörden zwei Jahre lang sein Geschäft von Verbraucherkrediten auf Versicherungsprodukte umgestellt hatte. Er war 2019 als Vorsitzender von Alibaba zurückgetreten, als er 55 Jahre alt wurde.

Ant und seine Einheiten wurden letzte Woche außerdem von den chinesischen Finanzaufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe von 984 Millionen US-Dollar belegt, weil sie angeblich gegen Regeln zum Verbraucherschutz und zur Unternehmensführung verstoßen hatten. Analysten sagten, die Geldstrafen seien ein Zeichen dafür, dass das harte Durchgreifen der Regulierungsbehörden endlich beendet sei.

Im März kündigte Alibaba Pläne zur Aufteilung in sechs separate Einheiten an, die jeweils von einem eigenen Vorstandsvorsitzenden und einem eigenen Vorstand beaufsichtigt werden. Das Unternehmen sagte, es hoffe, dass die neue Struktur es ihm ermöglichen würde, flexibler zu sein und einen größeren Wert für Investoren zu erschließen.