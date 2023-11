Jack Hughes verlässt das Spiel der Devils gegen die Blues mit einer Oberkörperverletzung

ST. LOUIS — Jack Hughes verließ das Spiel mit einer Oberkörperverletzung im ersten Drittel der 1:4-Niederlage der New Jersey Devils gegen die St. Louis Blues am Freitag im Enterprise Center.

Trainerin Lindy Ruff hatte nach dem Spiel kein Update zum Center und sagte, Hughes werde am Samstag evaluiert.

Hughes krachte bei 9:56 mit der Schulter voran in die Endbande. Er trennte zwei Verteidiger und beförderte den Puck in den Schlitz, bevor er einen Schuss ausführte, der von Jordan Binnington gestoppt wurde. Hughes verlor daraufhin das Gleichgewicht und rutschte gegen die Bande.

Er stand alleine auf und lief zur Bank, dann war er Teil des Powerplays der Devils, das um 10:50 begann, das Eis aber bald endgültig verließ. Er verpasste die letzten 9:05 Minuten des ersten und des gesamten zweiten Drittels, bevor New Jersey ankündigte, dass er nicht zurückkehren würde.

Hughes hatte in 3:55 Minuten Eiszeit einen Torschuss. Er führt die NHL mit 20 Punkten (fünf Tore, 15 Assists) in 10 Spielen an.

„Es ist hart“, sagte Devils-Stürmer Curtis Lazar. „Sehen Sie sich den Start an, den er hatte, ich werde nicht lügen, wir waren ein wenig niedergeschlagen, als es passierte. Aber auch hier muss man irgendwie umblättern, wenn einem klar wird, dass er nicht zurückkommt, und sagen: ‚In Ordnung, der nächste Mann ist dran.‘“

New Jersey war bereits ohne Center und Kapitän Nico Hischier (Oberkörper), Stürmer Tomas Nosek (Unterkörper) und Verteidiger Colin Miller (Unterkörper), die nicht auf dem vier Spiele umfassenden Roadtrip sind, der am Sonntag bei den Chicago Blackhawks fortgesetzt wird endet am Dienstag bei der Colorado Avalanche.

„Wir haben in diesem Raum viel Geschick“, sagte Lazar. „Wir werden hier früh auf die Probe gestellt, aber ich habe vollstes Vertrauen in diese Umkleidekabine.“