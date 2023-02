Manchester City is dit seizoen niet zichzelf geweest, maar voor een keer bleek dat maar goed ook.

Een 3-1 overwinning op Arsenal in het Emirates heeft de ploeg van Pep Guardila weer aan de top van de Premier League gebracht, zij het met een wedstrijd extra gespeeld.

AFP City pakte de drie punten

En nu staan ​​ze er weer bovenop

Een masterclass van Kevin De Bruyne zag de Belg de opener scoren en Erling Haaland assisteren, terwijl Jack Grealish het andere doelpunt binnenhaalde in een langverwachte titelconfrontatie.

Het resultaat markeerde een potentieel bepalend punt in de race om de titel, in een seizoen waarin City het moeilijk had.

Guardiola’s mannen waren niet op hun best, terwijl er vragen zijn gesteld of Haaland in hun team past, ondanks zijn buitengewone doelpuntenrecord.

Maar tegen Arsenal ging het om inhoud boven stijl, en misschien is Guardiola ergens op gestuit.

In wat een bizarre 3-2-4-1 pre-match leek te zijn, had zijn ploeg het moeilijk en Guardiola was eerlijk toen hem werd gevraagd wat het probleem was.

“Mijn tactiek!” hij zei. “Ik heb iets nieuws geprobeerd en het was verschrikkelijk.

Amazon Prime Guardiola kon alleen maar lachen om zijn tactiek

Amazon Prime Maar Grealish was stomverbaasd over hun gebrek aan balbezit

“We zijn gebouwd als een team, als een gek team. In de tweede helft waren we agressiever, wonnen we duels en dan zijn we een beter team.

“Wat belangrijk is, is het winnen van de wedstrijd in dit stadion. Het was goed, maar er zijn heel veel spellen die voor iedereen te spelen zijn.

“Nu staan ​​we bovenaan de competitie, maar ze hebben nog één wedstrijd te spelen.”

Ondanks zijn wissel was er nog genoeg nieuws voor City, zoals de statistieken lieten zien.

The Sky Blues hadden slechts 36 procent balbezit in de wedstrijd, het laagste totaal voor een competitiewedstrijd in Guardiola’s hele managementcarrière.

Getty City jaagde een groot deel van de wedstrijd op schaduwen

City registreerde ook de laagste passnauwkeurigheid onder Guardiola (72,76%) en de minste geslaagde passes (219), maar kwam toch als beste uit de bus.

Guardiola denkt dat City zijn best liet zien in de tweede 45, maar zijn recordaanwinst was het daar niet mee eens.

“Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat we zo goed speelden”, zei Grealish na de wedstrijd.

“Ik denk dat Arsenal veel beter speelde dan wij, ik denk dat zij de betere ploeg waren.”

Toen hem werd verteld over Guardiola’s nieuwe lage balbezit, was de buitenspeler in shock.

“Zesendertig?” vroeg hij vol ongeloof. “Daar wil ik eigenlijk niet veel over zeggen.

Amazon Prime De schok van Grealish over de prestaties van City kan Arsenal geruststellen

getty Kan Arteta de troepen verzamelen?

“Dat bedoel ik echter, ik dacht dat zij de betere ploeg waren. Ik dacht dat ze een paar kansen hadden.

“Ik denk dat als je titels wint, je naar dit soort terreinen moet komen en wedstrijden moet winnen, zelfs als je niet op je best bent.”

Er was een duidelijke kloof tussen de manager en zijn sterspeler, en de discussie zal zeker doorgaan over wie er gelijk heeft, en dus of City dit seizoen de echte deal is of niet.

Het enige dat Arteta kan doen, is hopen dat Grealish uiteindelijk gelijk krijgt en niet alleen het betere team is voor hun laatste confrontatie in april, maar ook voor de 16 wedstrijden die nog te winnen zijn.