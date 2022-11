Jack Grealish schnurrt über den „unglaublichen“ Lionel Messi und begrüßt Kylian Mbappe, aber der englische Star glaubt, dass Brasilien das Team ist, das es bei der Weltmeisterschaft zu schlagen gilt

Jack Grealish liebt, was er von Lionel Messi und Kylian Mbappe bei der Weltmeisterschaft gesehen hat, glaubt aber, dass Brasilien in Katar am ehesten Ruhm erlangen wird.

Der englische Star setzte sich vor dem letzten Gruppenspiel der Three Lions, in dem sie am Dienstagabend gegen Wales antreten, mit talkSPORT zusammen.

Getty talkSPORT hat sich vor dem letzten Gruppenspiel der Three Lions mit dem Star aus England und Manchester City getroffen

Getty Und er glaubt, dass die Favoriten vor dem Turnier die wahrscheinlichste Mannschaft sind, die die Weltmeisterschaft gewinnt

England steht fast unter den letzten 16. Nur mit einer Niederlage von vier oder mehr Toren könnten sie von den ersten beiden Plätzen in Gruppe B abfallen.

Die Männer von Gareth Southgate gehören zu den Favoriten auf den Turniersieg, Grealish glaubt jedoch, dass der fünfmalige Weltmeister das Team ist, das es zu schlagen gilt.

Der Star von Manchester City fügte hinzu, wie beeindruckt er von Lionel Messi sei, der beim 2:0-Sieg Argentiniens gegen Mexiko ein wichtiges Tor erzielte, sowie von Kylian Mbappe, der in beiden Gruppenspielen Frankreichs getroffen hat.

„Um ehrlich zu sein, schaue ich mir alle Spiele an“, sagte Grealish. Wir haben überall Bildschirme und es ist einfach schön, den ganzen Tag Spiele zu haben.

„Ich habe Messi beobachtet, unglaublich. Er hat gerade in dieser zweiten Halbzeit gezeigt, worum es in ihm geht, aber dann wieder Mbappe.

„Ich denke, es gibt viele brillante Teams, einige Teams haben diesen einen Spieler, der einfach nicht aufzuhalten ist, aber ich denke, Brasilien ist eines der beeindruckendsten, das ich bisher gesehen habe. Sie haben so viel Talent, besonders in diesen Angriffsbereichen.

Getty Messi erzielte beim 2:0-Sieg gegen Mexiko ein brillantes Tor aus der Distanz, um den ersten Treffer für Argentinien zu erzielen

Getty Während Mbappe in Katar für Frankreich elektrisiert aussah

„Ich denke schon, wenn Sie mich fragen, wer die größte Bedrohung ist, würde ich wahrscheinlich Brasilien sagen.“

