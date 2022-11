Jack Grealish hat das Versprechen gehalten, bei der Weltmeisterschaft mit Tanz zu feiern

England hatte mit einem 6:2-Sieg über den Iran einen fantastischen Start in die WM-Saison 2022, und es war Jack Grealish, der das letzte Tor seines Teams erzielte.

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

Nach dem 6:1-Sieg gegen Panama bei der Endrunde 2018 in Russland erzielten die Three Lions bei der zweiten Weltmeisterschaft in Folge sechs Tore in einem Spiel.

2 Verwandte

Grealish war im Khalifa International Stadium in Doha, Katar, eingewechselt worden, um Englands sechstes Tor des Spiels in der 90. Minute zu erzielen, das er mit einem munteren Jig feierte.

Aber die freche Tanzroutine ist weder ein Markenzeichen von Grealish noch eine Hommage an den ehemaligen englischen Stürmer Daniel Sturridge, der eine ähnliche Bewegung hinlegt, wenn er das Netz trifft.

Jack Grealish markierte das sechste Tor Englands gegen den Iran mit einem Hangeln an der Seitenlinie. Eddie Keogh – Der FA/Der FA über Getty Images

Der 27-Jährige machte einen Wechsel, um ein Versprechen an Finlay, einen jungen Manchester City-Anhänger mit Zerebralparese, einzulösen, der Anfang dieser Saison einen herzerwärmenden Brief an den Stürmer geschrieben hatte. Finlay hatte Grealish geschrieben, nachdem er erfahren hatte, dass die Schwester des Spielers, Hollie, auch Zerebralparese hat.

Als besonderes Dankeschön für die Nachricht schrieb der City-Star seinem 11-jährigen Fan zurück und schickte ihm ein signiertes Shirt. Aber dann, sehr zu Finlays Überraschung und Freude, ging Grealish Anfang dieses Monats mit einem Überraschungstreffen auf dem Etihad Campus noch einen Schritt weiter.

„Es ist mein Traum, dich im wirklichen Leben zu treffen. Stell dir vor, du triffst dein Idol.“@Man City mad Finlay schrieb einen emotionalen Brief an seinen Lieblingsspieler und Helden, @JackGrealish. Was folgte, war ein Moment, den er nie vergessen wird. pic.twitter.com/qpdPnrMNLD — Premier League (@premierleague) 9. November 2022

Während ihres Gesprächs versprach Grealish, Finlay beim nächsten Tor zu feiern. Der Youngster forderte zunächst „The Worm“, musste sich aber mit etwas zufrieden geben, bei dem die Verletzungswahrscheinlichkeit geringer war – ein Flattern, gepaart mit einem Kräuseln der Arme.

– Olley: Bellingham glänzt, als England eine große Aussage macht

Grealishs nächstes Tor fiel nicht für City, sondern für sein Land auf der größten internationalen Bühne, als sein eingewechselter Callum Wilson fehlerfrei rannte, bevor er Englands sechstes und letztes Tor gegen den Iran für seinen Teamkollegen auf einen Teller legte. Nachdem er die Chance genutzt hatte, wusste Grealish, was er zu tun hatte.

Für dich Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 – Jack Grealish (@JackGrealish) 21. November 2022

Grealish postete nach dem Spiel in den sozialen Medien und widmete Finlay sowohl sein Tor als auch seinen Jubel.

„Für dich Finlay“, schrieb der 27-Jährige auf Twitter.

Finlay hatte wirklich Glück, dass Grealish die Botschaft aus dem Nahen Osten senden konnte, da der Stürmer von City bis zu diesem Zeitpunkt in der ganzen Saison nur ein Tor erzielt hatte.

Dieses Tor fiel in der allerersten Minute von Citys 3:0-Sieg bei Wolverhampton Wanderers am 17. September, daher war es erfreulich, dass sein Tor für England in der 90. Minute gegen den Iran fiel.