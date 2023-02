Jack Catterall heeft uitgehaald naar Josh Taylor omdat hij hem en zijn team de schuld gaf van het mislukken van hun herkansingsonderhandelingen.

Taylor versloeg Catterall in controversiële omstandigheden via een split decision in 2022 en naar verwachting zou er in het eerste kwartaal van dit jaar een rematch plaatsvinden.

Kenny Ramsay Taylor en Catterall vochten vorig jaar

Dat zal echter niet doorgaan zoals gepland, aangezien Taylor een blessure opliep en een pees in zijn hiel scheurde.

Taylor is nu gevraagd om zijn WBO-titel verplicht te verdedigen tegen Teofimo Lopez, de voormalige lichtgewicht kampioen.

In een gesprek met talkSPORT legde de 19-0-vechter de schuld bij Catterall en zijn promotor Ben Shalom.

Hij zei: “Jij hebt het gevecht achter de rug, ik niet. Als ik Ben Shalom ben, ga je je concentreren op dit, verreweg een van de grootste gevechten in het VK.

‘In plaats van weg te gaan en zich te concentreren op het vastleggen en invoeren van een andere date, is hij weg en heeft Jack weer ruzie gekregen.

‘Ze zijn verder gegaan voor het gevecht. Wat moet ik doen? Moet ik nu op Jack wachten?

Getty Catterall is niet blij

Paul v Fury LIVE: Alles wat u moet weten over de Saoedische botsing, inclusief talkSPORT-verslaggeving Anthony Joshua legt uit wat Oleksandr Usyk zei dat hem ’triggerde’ voordat hij tekeerging Liam Smith VERSLAAT Chris Eubank Jr LIVE: ‘Beefy’ claimt verbluffende onderbrekingsoverwinning in Manchester Gervonta Davis lekt privéberichten van Eddie Hearn nadat bokspromotor hem had beledigd GERANGSCHIKT De slechtste zwaargewicht titeluitdagers die Tyson, Wilder en AJ gemakkelijke nachten bezorgden

profiel Tommy Fury’s record beoordeeld voorafgaand aan het gevecht op Wembley op zaterdag







“Ben Shalom heeft zijn eigen vechter uit een megagevecht gehaald. Wat gebeurt er als Jack dat gevecht heeft gehad en een hand breekt, een snee krijgt, geblesseerd raakt of wordt uitgeschakeld?

“Dat is de strijd toch helemaal weg. Dat is een stomme zet van ze. Het enige wat ze hoefden te doen, was een paar weken wachten tot Ben een afspraak had en het zou zijn gebeurd.

“Ik heb een e-mail van de WBO waarin staat ‘we geven u een mandaat tegen Teofimo Lopez’. Als ik niet voor het Lopez-gevecht ga en Catterall bevecht om mensen te plezieren waar ik niets om kan geven, dan is dat mijn titel. Ik heb alle andere gordels losgelaten, maar ik hou de gordel vast.”

Catterall hield echter vol dat hij niet geïnteresseerd is in een tik-over-gevecht en denkt niet dat er een titel op het spel hoeft te staan ​​om een ​​rematch te rechtvaardigen.

Hij gaf toe dat hij alle vertrouwen verloren heeft dat hij de Schotse bokser ooit nog in de ring zal ontmoeten.

Catterall vertelde talkSPORT“Taylor blesseerde zichzelf en het leek erop dat hij tegen Lopez zou gaan vechten. Ik denk dat ik mijn promotors en mijn team heel duidelijk heb gemaakt dat ik geen ruzie wil.

“We voeren een gevecht met Regis Prograis. Ik zal niet vechten in Manchester op 25 maart, we zijn in onderhandeling om tegen Regis Prograis te vechten voor de WBC-wereldtitel.

Getty Taylor (rechts) kreeg in juli een controversiële overwinning op Catterall

“Het zijn frustrerende tijden geweest. Vanaf nu train ik in de sportschool en we zijn op zoek naar een mogelijk gevecht met Regis.

Hij vervolgde: “Voor het gevecht tussen (Liam) Smith en (Chris) Eubank Jr., de vrijdag trekt hij zich terug en de week erna had hij al plannen om tegen Lopez te vechten.

“Sinds de twee terugtrekkingen, ‘Ik vecht niet op 140, ik heb al deze banden verlaten’, heeft hij de WBO. Het gevecht rechtvaardigt een herkansing zonder wereldtitel.

“We hebben een enorm gevecht gezien tussen Smith en Eubank Jr. zonder dat er een titel op het spel stond. Als hij er zo zeker van is dat hij me zal verslaan, dan tegen me vechten en naar 147 gaan.

“Dat is niet het geval. Ik heb het vertrouwen verloren om Josh weer in de ring te zien. Blessure na blessure, nieuwe coaches, lijken het maar niet voor elkaar te krijgen.

“We filmden de Gloves Are Off en hij zag er afgemat uit door het gewicht, waarschijnlijk overtraind, en het geeft me geen vertrouwen als ik wacht tot Josh er klaar voor is.”