Jack Brown genießt Englands Sieg bei der Rollstuhl-Rugby-League-Weltmeisterschaft | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Englands Rollstuhlstar Jack Brown über Englands WM-Triumph, seine neue Rolle im Team und was als nächstes für den Sport kommt; Die Gastgeber besiegten Frankreich im Finale mit 28:24 und holten sich damit zum ersten Mal seit 2008 den Titel





Jack Brown feiert nach Englands Sieg über Frankreich im Rollstuhl-WM-Finale

Als Englands Spieler nach ihrem Triumph im Finale der Rollstuhl-Rugby-Weltmeisterschaft über Frankreich in die Umkleidekabinen zurückkehrten, erwartete sie eine angenehme Überraschung.

Es war ihr lang verschollenes Affen-Kuschelmaskottchen Kong, das zuletzt beim Turnier 2013 gesehen wurde, nachdem es im Rahmen eines Streichs verschwunden war, aber jetzt wieder mit dem Kader vereint ist, nachdem es in Manchester Central an der Tür hängen gelassen wurde.

Jack Brown, vor neun Jahren Mitglied dieses Kaders, war besonders erfreut, Kong wiederzusehen und ihn nach dem Spiel um den Hals zu tragen, anstatt seine Siegermedaille zu tragen – obwohl ein weiteres englisches Maskottchen inzwischen verschwunden war.

„Kong war 2013 bei uns und es gibt ein Spiel hinter den Kulissen, bei dem alle Teams sich gegenseitig die Maskottchen stehlen“, sagte Brown, ebenfalls Weltmeister von 2008.

„Leider haben wir Kong 2013 verloren und eine anonyme Person ließ ihn an der Tür zu unserer Umkleidekabine hängen, als wir zurückkamen. Wer auch immer sie sind, wir danken ihnen und wir lieben sie – und wir sind sehr glücklich, ihn zurück zu haben .

„Aber wir haben Mufasa verloren, unser Löwenmaskottchen, also werde ich mich vielleicht mit ein paar australischen Jungs darüber unterhalten, wenn ich nach Australien zurückkomme.“

Als einer der erfahrensten Rollstuhlspieler Englands, der bis zu seinem ersten Länderspiel im Jahr 2005 zurückreicht, spielte Brown eine enorm einflussreiche Rolle beim 28:24-Sieg gegen Frankreich, um die Weltmeisterschaft zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder an diese Küste zu holen, einschließlich der Tore zwei Versuche.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in der Rollstuhl-Rugby-Liga haben die Engländer Tom Halliwell und Seb Bechara über das Ergebnis und die Atmosphäre beim Spiel gegen Frankreich nachgedacht. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in der Rollstuhl-Rugby-Liga haben die Engländer Tom Halliwell und Seb Bechara über das Ergebnis und die Atmosphäre beim Spiel gegen Frankreich nachgedacht.

Der Gewinner des Goldenen Schuhs von 2019, der heute in Queensland lebt, hat sich jedoch während des kürzlich zu Ende gegangenen Turniers auf eine neue Rolle eingestellt und tritt eher von der Wechselbank als von Beginn an an. Es ist ein Schritt, von dem er überzeugt ist, dass er sich sowohl für ihn als auch für das Team als vorteilhaft erwiesen hat.

„Ich musste bei der letzten Weltmeisterschaft die vollen 80 Minuten spielen, und das zeigte sich in den letzten 20 Minuten, als die Gelassenheit ein wenig nachließ und wir ungefähr drei Minuten lang auf dieselbe Stelle hämmerten, ich hatte keine Ahnung, was das war Ergebnis war und ich war völlig überfordert“, sagte Brown.

„Ich werde manchmal müde, wenn ich akzeptieren kann, dass ich müde werde – und die Sache ist, dass wir in diesem Team eine Tiefe haben. Die Liga hier drüben ist unglaublich und ich habe alles von Australien aus verfolgt, und das bedeutet, dass ich es nicht tun muss so viel, was schön für mich ist.

„Es hat fünf Jahre gedauert, und ich glaube nicht, dass wir jemals an uns selbst gezweifelt haben, aber in den letzten drei Wochen um dieses Team haben wir gesagt, dass wir einen Faden haben und manchmal wird er ausfransen, und wir müssen uns zusammenschließen, um dies sicherzustellen schnappt nicht. Es fühlte sich an, als hätten wir es in diesem Finale versucht.

Jack Brown erzielte im WM-Finale zwei Versuche für England gegen Frankreich

Der Sieg des Gastgeberlandes über seinen alten Rivalen und amtierenden Meister Frankreich in einem hart umkämpften Finale brachte ein passendes Ende der Weltmeisterschaft, die es geschafft hat, die Rollstuhl-Rugby-Liga auf bisher unerreichte Höhen zu heben.

Das Turnier bescherte England nicht nur den lang ersehnten zweiten Triumph, sondern führte auch ein neues Publikum in den Sport ein, erlebte das Debüt der USA und führte dazu, dass Halbfinalist Wales zu einer bahnbrechenden Tournee durch Brasilien aufbrechen wird im Februar.

Die gleiche Bedeutung wie bei den Herren- und Damenturnieren, bei denen sich Englands siegreiche Spieler den triumphalen australischen Teams anschlossen, um am Samstagabend im Old Trafford zu feiern, hat eine große Rolle dabei gespielt, das Profil des Rollstuhlspiels zu schärfen.

Brown freut sich, dass sich jetzt so viel mehr Menschen für diesen Sport engagieren, der es behinderten und nicht behinderten männlichen und weiblichen Spielern aller Altersgruppen ermöglicht, auf einem gleichen Spielfeld gegeneinander anzutreten und die Worte der Weisheit eines seiner Teamkollegen zu kanalisieren.

Der englische Rollstuhlkapitän Tom Halliwell mit den australischen Kollegen James Tedesco und Kezie Apps im Old Trafford

„James Simpson sagt es perfekt: Sie haben das Spiel der Männer, und Sie haben das Spiel der Frauen, und die Rollstuhl-Rugby-Liga ist das Sahnehäubchen“, sagte Brown.

„Es ist alles in einem zusammengefasst. Es ist hierher gekommen und egal was passiert, du spielst Rugby League – und das ist seit Jahren das herausragende Spiel für Rollstuhl-Rugby League.

„Wir singen es schon so lange und wir sind wirklich froh [World Cup chief executive] Jon Dutton und seinem Team ist es gelungen, dies aufzusetzen, ihm gerecht zu werden und der Welt zu zeigen, was wir seit so vielen Jahren sagen.

„Ich denke, wir werden Fans davon haben, die nicht wissen, was Rugby League ist.“

