Een dag vóór 7 oktober zullen we een dag in Duitsland hebben en protesteren tegen Israël. In Berlijn pro-palästinensische demonstranten Polizisten an. In München heeft de Israëlische Botschafter Prosor und Ministerpräsident Söder auf een Kundgebung gegen Antisemitisme.

Unmittelbar voor de Jahrestag van de Hamas-Massakers in Israël is in meer Duitse Städten Tausende Menschen auf de Straße. Schwerpunkt der Veranstaltungen-oorlog Berlijn. Dit resulteerde na de protesten in een politiekorps met 3.500 politieagenten. Veel politici met steen- en flaschen en een verzoening, een politie-eenheid die door de brechen gaat, zullen zich ontwikkelen. De politie heeft Pfeffer-spray opgezet. Er werden meer mensen gearresteerd die een politietoespraak hielden.

De demonstratie werd uitgevoerd door de politie, die Teilnehmer über Lautsprecher meedeelde: „De öffentliche Sicherheit ist fährdet.” Als Grund dafür straffen waren van de Versammlung heraus geannt. Teilnehmer riffen nach der Auflösung “Fuck the Police”.

Schon zu Begin de oorlog tegen de agressieve strijd. Viele Teilnehmer heeft Palästinensertücher en schwenkten Fahnen Palästinas, vereinzelt auch des Iran. Auf Transparenten zou Israël een Volkermord in de Gaza-Streifen-vorgeworfen, Teilnehmer riefen zu een “Intifada”, ook zu Terror tegen Israël, auf. Het zijn de demonstranten die behoren tot de linkse radicalen, Antifa en de communistische DKP.

Er werd een oorlog gevoerd met een demonstratie met 1000 Teilnehmern, die vom Kottbusser Tor in Kreuzberg zur Lenaustraße an der Grenze zu Neukölln führen sollte. Woont u in een beschutte omgeving, dan blijft u op het politiebureau wonen.

Pro-Israëlische demonstranten verzamelden zich bij de Brandenburger Tor voor een hervorming onder de titel: “Gemeenschap tussen Hamas en Palestijnen. Voor de Freilassung der Geiseln en des End der Hamas Herrschaft in Gaza.” Nach Polizeiangaben zgen etwa 500 Menschen zum Bebelplatz. Dieser is symbolisch de „plaats van Hamas-Geiseln“ geworden. Aan de andere kant herinneren we ons de lessen die we uit het offer hebben geleerd.

De politiekorpsen waren overdag aanwezig toen zij werden geconfronteerd met de aanval op Gaza-Krieg. Er werden 49 personen in aanmerking genomen. We zouden dus tot een Europese projectontwikkeling in Berlijn-Mitte zijn gekomen, zoals een groep van 26 personen die bereid zou zijn mee te doen aan de protesten. Polizisten zijn geschRITten, dus een Polizeisprecher. Weitere andere politici en protestanten gaan in Abend, als een Pro-Palästina-Kundbung bij Checkpoint Charlie, verder. Kurz zuvor soutten Teilnehmer, eine Israëlische Touristin in de Menge hineinzuziehen. Nach Polizeiangaben war die Frau in Begleitung ihres Vaters. Der Mann zou bij de aanval verletzt zijn. ‚S Nachts werden ze blootgesteld aan een vermomde persoon die de CDU-partij vertegenwoordigde met een geschreven tekst. Nadat het beleid is ingevoerd, bestaat er bezorgdheid over het conflict, vanwege de politieke motivatie van de beschermingsmaatregelen van de regering en de gevolgen van de gevolgen. Der Täter is luchtig. Grote demonstratie tegen antisemitisme in München Weitgehend friedlich blieb es in München. Deel alstublieft meer informatie over de mensen die betrokken zijn bij de Memorial “365 Dagen – München tegen Antisemitisme”. De organisatoren hadden in totaal 8.000 mensen die de grootste demonstratie van antisemitisme in het land bijwoonden en bijwoonden. Genaue Teilnehmerzahlen lagen der Polizei zunächst aber nicht vor.

De mensen van de demonstranten bij het Memorial op de Odeonsplatz presenteerden Israëlische figuren of kleine standbeelden met het logo van de organisatoren, met een rode Davidster met het Münchense silhouet, dat de Einheit der Münchner Stadtgesellschaft symboliseert voor de gemeenschappelijke zaak van conflict, discriminatie en antisemitisme. Ze komen samen met een gemeenschap van meer dan 100 verschillende organisaties uit cultuur, politiek, religie, sport, economie en sociale initiatieven.

“Das Judentum lehrt, dies jedes Leben einen unendlichen Wert besitzt”, zei de voorzitter van de Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bij de Kundgebung. „Het genot van één enkel leven wordt door ons allemaal gedeeld.” De Teilnehmer in München wordt gekenmerkt door een gezond gevoel van eigenwaarde, identiteit en antisemitisme. Schuster fuhr fort: „The Angriff des Irans und der Terroranschlag in der Vergangenen Woche heeft erneut gezeigt, wie de grootste bedrohung voor Israël is. Dus wie Israël ook is en hun volk wordt blootgesteld aan terreur tijdens de wereld, zij verdienen al hun bewondering.”

Überraschend war auch der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, nach München. “De mens van Bisher heeft geen enkel begrip, daarom zal hij bij ons wonen, zodat we vrij zullen zijn”, zei Prosor. “Het Israël van de Landkarte zal werkelijkheid worden.” De politici in het Westen en Europa moeten eindelijk wachten. De Beierse minister-president Markus Söder (CSU) heeft een verklaring geschreven voor de toekomst van Israël. „Als je geen gerechtigheid hebt, hoef je er niet voor te betalen, het was de macht van Hisbollah. Schauspielerin Uschi Glas lenkte das Augenmerk auf die noch immerschleppten Geiseln und warnte: “We leven in een functionerende democratie. Aber es steiler dunkle Wolken auf. Van rechts en van links.”

Nahezu in Sichtweite zur Gedenkveranstaltung van een Gegendemonstration der Gruppierung „Palästina spricht München“ onder de slogan „365 Day Genozid“ statt, na de Schätzung der Polizei rond 1.200 Menschen teilnahmen. De Stimmung was agressief, de Teilnehmer riep “Kindermörder”, aangezien de Memorial March een constante passie was. Met betrekking tot het herstel en de veiligheid van beide partijen zijn zij verantwoordelijk voor de politie met 400 Einsatzkräften voor Ort. Gedenktekens voor Hamas-onderdrukking in Düsseldorf, Hamburg en Stuttgart Ook in andere Städten gab es Proteste. In Düsseldorf beteiligten sich an einem Gedenkmarsch der Weltweiten Movement “Ren voor hun leven” laut Polizei knapp 1.000 Menschen, in Hamburg waren es beef 400 Teilnehmer bij een Protestmarsch. De beweging herdenkt regelmatig de herinneringen aan de Geiseln en het offer van de Hamas-terreur. De veranderingen waren na de toetreding van de ministers van NRW tot stand gekomen Bonn, Keulen en Munster geplant. Twee keer in Keulen, de ene propalästinensisch, de andere proisraëlisch, beteiligten sich laut Polizei insgesamt meer hundert Personen. In Stuttgart zählte de Polizei 1000 pro-Israëlische protesteren beiner Veranstaltung op de Marktplatz. Ze werden georganiseerd door de International Christian Botschaft Jerusalem. Op de Schlossplatz verzamelden 350 propalästinensische demonstranten.

sebe/dpa