Een ander lid van ’s werelds grootste boyband zet zijn muziekcarrière in de wacht om zich aan te sluiten bij het Zuid-Koreaanse leger – maar niet voordat hij een nieuw solonummer heeft uitgebracht.

BTS-zanger en rapper J-Hope begint het proces om zich aan te melden voor de verplichte militaire dienst, zo maakte zijn label zondag bekend, wat betekent dat hij het tweede lid van de K-pop-sensaties wordt dat zich inschrijft voor het leger.

“We willen onze fans informeren dat j-hope het militaire rekruteringsproces heeft geïnitieerd door de beëindiging van zijn rekruteringsuitstel aan te vragen”, zei Big Hit Music in de verklaring, eraan toevoegend dat het fans vroeg om hun “voortdurende liefde en steun voor j -hoop totdat hij zijn militaire dienst volbrengt en veilig terugkeert.

Bijna alle valide mannen in Zuid-Korea moeten 18 maanden in het leger dienen tegen de tijd dat ze 28 jaar oud zijn – maar in 2020 keurde het parlement van het land een wetsvoorstel goed waardoor popsterren hun dienst kunnen uitstellen tot ze 30 jaar oud zijn.

De aankondiging voor J-Hope, 29, komt slechts enkele maanden nadat de 30-jarige zanger Jin, het oudste BTS-lid, in december aan zijn militaire dienst begon. Jin’s aankomst op de legerbasis werd met veel tamtam onthaald, inclusief media en fans die zich buiten verzamelden, ondanks zijn eerdere smeekbeden om weg te blijven.

Big Hit heeft gezegd dat alle zeven BTS-leden hun verplichte militaire dienst zouden vervullen.

Maandag bracht het label een aparte verklaring uit waarin werd aangekondigd dat J-Hope op 3 maart een nieuwe solo-single genaamd “on the street” zou uitbrengen.

Fans zijn al lang bang dat het succes van de band zou kunnen ontsporen door militaire dienst.

BTS is sinds zijn debuut in 2013 wereldwijde supersterren geworden, met nummer 1-singles in meer dan 100 landen, meer dan 48 miljoen volgers op Twitter en hun eerste Grammy-nominatie in 2020.

Ze zijn ook een belangrijk onderdeel geworden van de Zuid-Koreaanse economie – een onderzoek uit 2019 toonde aan dat BTS verantwoordelijk was voor 0,3% van het bruto binnenlands product van het land met een omzet van $ 4,9 miljard.

BTS kondigde in 2022 aan dat het een pauze zou nemen voor leden om soloprojecten na te streven, hoewel ze volgens Big Hit Music naar verwachting rond 2025 weer als groep bijeen zullen komen.