IWF: Weltwirtschaftsausblick etwas ‚weniger düster‘ als erwartet

Die Weltwirtschaft wird sich in diesem Jahr abschwächen, da steigende Zinssätze und Russlands Krieg in der Ukraine weiterhin die Wirtschaftstätigkeit belasten. Doch Ökonomen sind optimistischer als noch vor wenigen Monaten.

Der Internationale Währungsfonds gab am Montag bekannt, dass er nun erwartet, dass sich das globale Wachstum von 3,4 % im Jahr 2022 auf 2,9 % im Jahr 2023 verlangsamen wird. Das ist ein Anstieg gegenüber einer Prognose von 2,7 % im Oktober.

Die Heraufstufung des Ausblicks spiegelt Chinas „plötzliche Wiedereröffnung“ wider, die laut IWF „den Weg für eine rasche Erholung der Aktivität ebnet“. Es wurde auch die unerwartete Widerstandsfähigkeit zahlreicher Volkswirtschaften in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 sowie eine Verbesserung der globalen Finanzbedingungen angeführt, da die Inflation allmählich nachlässt und der US-Dollar von seinen Höchstständen fällt.

„Die Aussichten sind weniger düster als in unserer Oktober-Prognose und könnten einen Wendepunkt darstellen, wenn das Wachstum die Talsohle erreicht und die Inflation zurückgeht“, schrieb Pierre-Olivier Gourinchas, Forschungsdirektor des IWF, in einem Blogbeitrag.

Der IWF betonte, dass das Wachstum in diesem Jahr „im historischen Vergleich schwach bleiben wird“. (Zwischen 2000 und 2019 lag der Jahresdurchschnitt bei 3,8 %.)

Die Zentralbanken müssen ihre aggressive Kampagne fortsetzen, um die seit Jahrzehnten hohe Inflation zu reduzieren, was zu einer Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit führen wird. Es prognostizierte, dass „neun von zehn fortgeschrittenen Volkswirtschaften wahrscheinlich langsamer werden“.

In den Vereinigten Staaten wird sich das Wachstum voraussichtlich von 2 % im Jahr 2022 auf 1,4 % im Jahr 2023 verlangsamen. Europa – dessen Wirtschaft sich als überraschend robust erwiesen hat Trotz der Energiekrise in der Region, teilweise aufgrund eines bisher milden Winters, wird das Wachstum in den 20 Ländern, die den Euro verwenden, voraussichtlich von 3,5 % auf 0,7 % sinken.

Für das Vereinigte Königreich wird ein Rückgang um 0,6 % erwartet. Es ist die einzige Volkswirtschaft der Gruppe der Sieben, die in diesem Jahr voraussichtlich schrumpfen wird.

Dennoch sieht der IWF einige Verbesserungen des Ausblicks. Ein Hauptgrund ist China.

Peking beendete Ende letzten Jahres seine strikte „Null-Covid“-Politik, öffnete seine Grenzen wieder und entfernte sich von der strengen Quarantäne- und Testpolitik, die das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt gebremst hatte. Die Expansion um 3 % im Jahr 2022 war eine der schlechtesten Leistungen des Landes seit Jahrzehnten.

Der IWF prognostiziert nun, dass sich das Wachstum in China in diesem Jahr auf 5,2 % erholen wird, was deutlich über seiner vorherigen Schätzung liegt.

Auch die Inflationstendenzen sind vielversprechend. Der IWF stellte fest, dass „allgemeine Maßnahmen [are] jetzt in den meisten Ländern rückläufig“, auch wenn der Preisanstieg für Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von Nahrungsmitteln und Energie in vielen Fällen seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Die Schlagzeile jährlich Die US-Inflation erreichte im Juni einen Höchststand, während die Inflation in Europa seit Oktober gesunken ist, als sie einen Rekord erreichte.

Der IWF prognostiziert, dass die globale Inflation von 8,8 % im Jahr 2022 auf 6,6 % im Jahr 2023 und 4,3 % im Jahr 2024 sinken wird. Vor der Pandemie lag sie bei fast 3,5 %.

Ein Rückgang der Stärke des US-Dollars seit November war unterdessen hilfreich für Schwellen- und Entwicklungsländer. Die steile Rally des Dollars hatte den Import von Rohstoffen, einschließlich Nahrungsmitteln und Energie, teurer gemacht und die Kosten für die Zahlung von Zinsen auf einige Schulden erhöht.

Die Risiken für die Aussichten bleiben erheblich, warnte der IWF. Chinas Erholung könnte an Fahrt verlieren, wenn zukünftige Coronavirus-Wellen die Menschen zu Hause festhalten oder der anfällige Immobiliensektor stark nachlässt. Die Inflation könnte länger hoch bleiben, als es den Zentralbanken lieb ist, und eine straffere Geldpolitik vorschreiben. Der Krieg in der Ukraine bleibt ein wichtiger Unsicherheitsfaktor. Eine Eskalation könnte zu Störungen auf den Lebensmittel- und Energiemärkten beitragen.

Im Moment fühlt es sich für die nächsten 12 Monate jedoch etwas besser an – gleichzeitig betonen, dass sie nicht einfach sein werden.

„Diesmal haben sich die Aussichten für die Weltwirtschaft nicht verschlechtert“, schrieb Gourinchas. „Das sind gute Neuigkeiten, aber nicht genug. Der Weg zurück zu einer vollständigen Erholung mit nachhaltigem Wachstum, stabilen Preisen und Fortschritten für alle hat gerade erst begonnen.“