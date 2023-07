Das Illinois Valley Community College bietet mehrere Kursoptionen für diejenigen, die eine Karriere in der Wirtschaft anstreben.

„Wirtschaftswissenschaften sind ein beliebtes Hauptfach“, sagte Mark Grzybowski, Vizepräsident für Studentenbetreuung. „Jüngste Abiturienten sowie mehrere Erwachsene, die auf der Suche nach einer neuen Karriere ans College zurückkehren, scheinen sich für die Wirtschaft zu interessieren.“

Einer der Gründe für die Beliebtheit des Abschlusses sei seine Vielseitigkeit, sagte Grzybowski.

„Im Unternehmenssektor gibt es viele Berufe wie Finanzmanager, Marktforscher, Finanzberater, Analysten, Kreditsachbearbeiter und Buchhalter“, sagte Grzybowski. „IVCC ist ein großartiger Ausgangspunkt, um herauszufinden, ob das Geschäftsfeld bei Ihnen Anklang findet. Bei IVCC bieten wir Transfer-Associate-Abschlüsse zur Weiterbildung an einer Universität an, angewandte Associate-Abschlüsse für Studenten, die nach ihrem Abschluss ins Berufsleben einsteigen möchten, und Zertifikate oder Einzelkurse für diejenigen, die ihre Fähigkeiten auffrischen möchten.“

Das Herbstsemester am IVCC beginnt am Mittwoch, den 16. August, und die Kurse in Buchhaltung, Wirtschaft, Marketing, Management, Wirtschaftsmathematik und Statistik sind noch geöffnet.

„Unsere Berater stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite“, sagte Grzybowski. „IVCC bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, um den College-Prozess zu starten, von der Zulassung zur Unterstützung bei Bewerbungen und Campus-Touren bis hin zu finanzieller Unterstützung, die Studenten durch den kostenlosen Antrag auf staatliche Studienbeihilfe begleitet. Was auch immer Ihre College-Bedürfnisse sein mögen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen.“

Um mit einem Berater zu sprechen, rufen Sie 815-224-0360 oder einen Vertreter der Zulassungsstelle unter 815-224-0439 an. Um das Finanzhilfebüro zu erreichen, rufen Sie 815-224-0438 an. Registrieren Sie sich online unter www.ivcc.edu/register oder rufen Sie 815-224-0447 an.