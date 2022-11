Ivanka Trump am Ankündigungsabend des Papas: Ich bin fertig mit der Politik

Ivanka Trump, Tochter des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und politische Beraterin in seiner Regierung, plane nicht, sich „in Zukunft“ politisch zu engagieren, schrieb sie am Dienstagabend auf Instagram.

„Obwohl ich meinen Vater immer lieben und unterstützen werde, werde ich dies in Zukunft außerhalb der politischen Arena tun“, sagte Ivanka Trump. Ihre Erklärung kam am selben Abend, an dem der ehemalige Präsident seine Pläne bekannt gab, erneut für das Präsidentenamt zu kandidieren.

„Dieses Mal entscheide ich mich dafür, meinen kleinen Kindern und dem Privatleben, das wir als Familie schaffen, Priorität einzuräumen“, sagte sie. „Ich habe nicht vor, mich politisch zu engagieren.“