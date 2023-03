Aan de vooravond van Brentfords eerste Premier League-wedstrijd in augustus 2021 deed Thomas Frank een belofte over Ivan Toney.

“Hij heeft alle capaciteiten”, zei de Brentford-manager. “Zijn combinatiespel, zijn afwerking, timing in het strafschopgebied en bewustzijn, dus ik weet zeker dat hij doelpunten gaat maken in de Premier League.”

De doelpunten zijn er zeker geweest. Twaalf vorig seizoen, 16 dit seizoen met nog een dozijn wedstrijden over.

Maar het is de koppeling die dit seizoen een sleutelfactor is geweest in het succes van Brentford. Het bracht Jamie Carragher ertoe hem te omschrijven als “een van de beste aanvallende spelers in de competitie”, “een allround voetballer” en “doet denken aan Harry Kane”.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Gareth Southgate heeft zijn selectie voor Engeland bekend gemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Oekraïne en de goede vorm van Ivan Toney voor Brentford heeft hem een ​​oproep voor de selectie opgeleverd.



Dat laatste punt is vooral schrijnend gezien de aankondiging van de selectie van Engeland op donderdag. Ondanks een weddenschapsschandaal dat boven de Brentford-spits hangt, heeft Gareth Southgate besloten dat Toney niet alleen in deze Engelse slagafdeling past, maar ook iets extra’s kan brengen.

Frank ziet het ook. “Op dat gebied is Kane’s allround spel van zo’n hoog niveau, maar dat van Ivan is ook hoog”, zei de Brentford-manager woensdagavond na hun 2-0 overwinning op Southampton. Dus wat maakt Toney zo vergelijkbaar – maar anders – dan Kane?

Link-up play maar blinkt uit in de lucht

Het koppelingsspel is het voor de hand liggende aspect van het spel dat de twee Engelse aanvallers delen. Een korte blik op hun statistieken en ze zijn bijna identiek. Een vergelijkbaar aantal voltooide passes, balaanrakingen en persstatistieken. Het komt allemaal overeen.

Maar waar Toney uitblinkt boven Kane is in de lucht. De Brentford-spits heeft dit seizoen het op drie na meest succesvolle luchtduelrecord van alle Premier League-spelers.

Het is de reden waarom Bees-doelman David Raya zo vaak op hem let. Als de bal aan zijn voeten ligt, heeft de Spaanse schotstopper dit seizoen 329 keer geprobeerd Toney uit te schakelen, aldus Second Spectrum. De volgende veelgevraagde speler op Raya’s lijst is centrale verdediger Ben Mee, die 169 keer de bal kreeg.

Dit seizoen kwamen drie van de vier assists van Toney – twee keer zoveel als Kane – uit luchtduels. De laatste kwam laat in Southampton en schoot de bal naar Yoane Wissa om te eindigen met een een-op-een.

Josh Dasilva scoorde in december een soortgelijk doelpunt uit een Toney-flick-on weg bij West Ham, terwijl Bryan Mbeumo een opener zou hebben gescoord bij Arsenal via dezelfde route als zijn doelpunt niet controversieel was uitgesloten vanwege een controversiële overtreding op Gabriel.

Simpel gezegd, de aanwezigheid van Toney in de lucht schaadt de verdediging. De aanvaller van Brentford won alle 10 van zijn luchtduels tegen William Saliba in het 1-1 gelijkspel van Brentford bij Arsenal.

“Als je Ivan Toney tegen een verdediger in de competitie zet en je legt er 10 ballen op die met sneeuw naar beneden komen, dan gaat hij ze waarschijnlijk verslaan”, zei Arsenal-manager Mikel Arteta een paar dagen na de wedstrijd.

De verdediging van Manchester United was een ander slachtoffer van Toney’s aanwezigheid in de lucht bij de 4-0 afstraffing in Brentford in augustus. Toney won luchtduels tegen Harry Maguire, Luke Shaw en Lisandro Martinez tijdens een eerste helft toen Brentford in opstand kwam.

Afbeelding:

Lisandro Martinez gaat ten onder na een botsing met Ivan Toney





Martinez – op wie Frank toegaf dat ze het doelwit waren van de wedstrijd – werd tijdens de rust van het veld gehaald, een beslissing die Toney omschreef als “een compliment voor mij”.

Daadkracht van een vaststaand stuk

Spelhervattingen zijn een ander aspect waarin Toney uitblinkt – en niet alleen met zijn perfecte penalty’s.

Dead-ball-situaties zijn een belangrijk onderdeel van het spel van Brentford – vier van hun laatste zeven doelpunten in alle competities kwamen uit spelhervattingen en Toney is de leider in het peloton van de Bees, met de spits met de hoogste verwachte doelpuntenratio van set -stukken in de Premier League dit seizoen.

Toney heeft 10 doelpunten uit 10 Premier League-spotkicks voor Brentford, waarbij zijn onorthodoxe langzame aanloop bijdraagt ​​aan zijn onberispelijke staat van dienst. Maar het is eigenlijk uit hoeken waar Toney nuttig is gebleken.

Neem als voorbeeld het doelpunt van Toney tegen Southampton. Een hoekschop van Mbeumo ontmoette Christian Norgaard bij de eerste paal, waardoor Toney een tik aan de achterkant kreeg.

Het is niet de eerste keer dat de Brentford-spits uit die combinatie scoort – dezelfde drie spelers gecombineerd in een identieke routine tegen Tottenham Hotspur op tweede kerstdag.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



GRATIS TE BEKIJKEN: Hoogtepunten van de overwinning van Brentford tegen Southampton in de Premier League



Maar wat opvalt, is dat Kane ook van die routine heeft geprofiteerd. De aanvaller van de Spurs scoorde dit seizoen precies hetzelfde doelpunt tegen Leeds, Newcastle en Chelsea, waarbij hij op een voorpaal tikte om de tweede paal binnen te tikken.

Vrije trappen zijn ook een scenario waaraan Toney kan bijdragen, wat hem onderscheidt van Kane. De aanvaller van Brentford scoorde eerder dit seizoen uit een directe vrije trap tegen Leeds en raakte de lat uit een soortgelijke poging tegen Fulham op Maandagavond voetbal.

Gezien het feit dat spelhervattingen een belangrijk onderdeel zijn geweest van het succes van Southgate met Engeland, voegt de opname van Toney in het Engelse team een ​​nieuwe snaar toe aan de boog van het team in deze en vele andere afdelingen.