Brentford-spits Ivan Toney heeft naar verluidt toegegeven dat hij meerdere aanklachten heeft ingediend wegens overtreding van de wedregels van de voetbalbond.

In december werd onthuld dat de 26-jarige 262 aanklachten heeft gekregen in verband met gokovertredingen.

Getty Toney is getroffen door honderden aanklachten in verband met gokken

De vermeende inbreuken strekken zich uit van 2017, toen hij in Newcastle was, tot 2021 na zijn verhuizing naar de Bees vanuit Peterborough.

Zoals gemeld door de Daily Mail, heeft Toney schuldig gepleit aan veel van de aanklachten die tegen hem zijn ingediend.

Het rapport voegt eraan toe dat er naar verluidt een disciplinaire hoorzitting van de FA op handen is, waarbij de spits ook enkele van de aanklachten betwist.

Er wordt dus verwacht dat hij voor het einde van de huidige campagne een langdurig verbod zal krijgen.

De belangrijkste sportverslaggever van The Mail, Matt Hughes, die het verhaal vertelde, vertelde aan talkSPORT: “Ik denk dat hij met zijn rug tegen de muur stond op basis van wat mij is verteld, gezien het aantal aanklachten waarmee hij te maken kreeg en de omvang van het bewijsmateriaal dat ze hadden verzameld.

“Ik denk dat er een vijf maanden durend onderzoek heeft plaatsgevonden naar zijn vermeende weddenschappen en hem te beschuldigen van zoveel tellingen, dat ze duidelijk het gevoel hadden dat ze een zeer sterke zaak hadden.

Getty Zijn doelpunten waren dit seizoen cruciaal voor Brentford, maar hij zou een tijdje out kunnen zijn

“Ik denk dat hij hoopt het voor te zijn door schuld te bekennen aan sommigen en anderen te betwisten in de hoop dat het verbod, als hij een verbod krijgt, eerder vroeger dan later zal ingaan en daarom in de zomer van toepassing zal zijn, wat betekent dat hij zal missen.” minder voetbalwedstrijden.”

Toen hem werd gevraagd hoe lang het verbod zou kunnen duren, voegde Hughes eraan toe: “Ik denk dat het eerder een kwestie van maanden is dan games op basis van de prioriteit van een paar Boston-spelers die een paar jaar geleden schuldig werden bevonden, want ik denk, nogmaals, enkele honderden weddenschapsovertredingen en ze werden gedaan voor, denk ik, meer dan zes maanden.

“Joey Barton kreeg een paar jaar geleden duidelijk 18 maanden voor meer dan 1.200 weddenschappen. De waarheid is dat we eigenlijk niet weten op welke spellen hij zou hebben ingezet en of hij erbij betrokken was, dat zal de sleutel zijn.

“We weten dat hij niet tegen een van zijn teams wedde toen hij aan het spelen was, maar het is mogelijk, en ik benadruk dat we het niet weten, het is mogelijk dat hij wedde op een teamgenoot om te scoren of een soort betrokkenheid.

“Ze zouden worden gezien als optellende factoren die zouden kunnen leiden tot een groter verbod als dat het geval zou zijn.”

Toney is het onderwerp geweest van veel transferinteresse gezien zijn prestaties voor Brentford en een schorsing zou daarom van invloed kunnen zijn op toekomstige interesse.

Getty Het valt nog te bezien hoe lang de spits geschorst kan worden

Hughes zei: “Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat hij deze zomer zal verhuizen, want wat voor schorsing hij ook krijgt, hij zal waarschijnlijk nog steeds van kracht zijn aan het begin van volgend seizoen.

“Je wordt geen speler van 50 tot 80 miljoen pond als je niet tegen hem kunt spelen, toch? Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière is, ik denk dat hij op een gegeven moment een grote stap van Brentford zal krijgen.

“Hij is pas 26, hij speelt zo goed en als hij zijn straf op zich neemt, zit hij een lange schorsing uit en komt hij terug aan het begin van volgend seizoen of halverwege volgend seizoen.

“Ik denk nog steeds dat er in januari of de volgende zomer grote bieders voor hem zullen komen, maar deze zomer waarschijnlijk niet.”

Door zo’n afwezigheid zou hij de kans mislopen om voor Engeland te spelen in de komende Euro 2024-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Oekraïne in maart.

Het zou ook van invloed kunnen zijn op de rest van het seizoen van Brentford, gezien zijn 14 doelpunten in 21 Premier League-optredens tot nu toe dit seizoen.