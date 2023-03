Brentford-spits Ivan Toney heeft toegegeven dat hij de weddenschapsregels van de FA heeft overtreden.

Zoals voor het eerst gemeld door de Dagelijkse mailToney heeft schuldig gepleit aan veel van de 262 aanklachten die vorig jaar door de FA zijn uitgevaardigd, maar heeft andere ontkend.

De aanvaller van Brentford was oorspronkelijk aangeklaagd voor meer dan 232 vermeende overtredingen van gokregels in november, waarbij de aanklachten plaatsvonden tussen februari 2017 en januari 2021. De volgende maand werd Toney beschuldigd van nog eens 30 vermeende overtredingen van FA-weddenschapsregels.

De FA beoordeelt deze overtredingen van geval tot geval, daarom wordt niet verwacht dat eventuele eerdere voorbeelden van spelers die de weddenschapsregels overtreden, direct van invloed zijn op de ernst van eventuele straffen die Toney zou kunnen krijgen.

Echter, Sky Sports-nieuws begrijpt dat Toney een schorsing van minimaal zes maanden boven het hoofd hangt als blijkt dat hij op zijn eigen team heeft gewed.

Hij speelde in de betreffende periode voor Scunthorpe, Wigan, Peterborough en Brentford.

Toney, zijn advocaat en zijn vertegenwoordigers namen elke individuele overtreding door met de wettelijke vertegenwoordigers van de FA en Brentford.

Het onderzoek naar deze misdrijven is bijna 10 maanden geleden gestart.

Wat zijn de regels voor weddenschappen in het voetbal?

Wedden op voetbal is wereldwijd verboden voor alle spelers, managers, coaches, clubpersoneel, directeuren en gelicentieerde agenten die betrokken zijn bij het spel binnen de Premier League, EFL, National League, Women’s Super League, Women’s Championship en de Northern, Southern en Isthmian leagues.

Deelnemers die onder het verbod vallen, mogen niet direct of indirect wedden op voetbalwedstrijden of competities die waar ook ter wereld plaatsvinden.

Het verbod omvat ook weddenschappen op andere voetbalgerelateerde zaken, zoals de transfer van spelers, benoemingen van managers of teamselectie.

Het doorgeven van voorwetenschap aan iemand die de informatie gebruikt voor weddenschappen is ook niet toegestaan. Voorwetenschap is informatie waarvan u op de hoogte bent vanwege uw positie in het spel en die niet publiekelijk beschikbaar is, zoals nieuws over blessures of teamselectie.

Het is niet toegestaan ​​voorwetenschap te gebruiken om een ​​weddenschap te plaatsen of om iemand anders opdracht te geven dit namens u te doen. Evenmin is het toegestaan ​​om voorwetenschap aan iemand anders door te geven die zij gebruiken voor weddenschappen.