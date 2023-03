itel, een onderdeel van de Transsion-groep, lanceerde een nieuwe tablet in India genaamd itel Pad 1. Het kost INR 12.999 ($ ​​160/€ 150) en zal in India worden verkocht via online en offline winkels met twee kleuropties: Deep Grey en lichtblauw.

De itel Pad 1 pronkt met een metalen ontwerp en heeft een 10,1-inch IPS-scherm met 1280 x 800 pixels. Het heeft de Unisoc SC9863A1 SoC aan het roer met 4 GB RAM en 128 GB opslag, uitbreidbaar met maximaal 512 GB via een microSD-kaart. De tablet werkt Android 12 (Go Edition) uit de doos, maar er is geen woord over toekomstige software-updates.

De itel Pad 1 heeft twee camera’s: een 8MP-camera aan de voorkant en een 5MP-camera aan de achterkant. Het heeft ook Wi-Fi- en LTE-connectiviteit, waarbij de laatste gebruikers in staat stelt om 4G-gesprekken te voeren.

Het hele pakket wordt gevoed door een batterij van 6000 mAh die wordt opgeladen via een USB-C-poort met maximaal 10 W. De rest van de hoogtepunten van de itel Pad 1 zijn onder meer dubbele luidsprekers, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, GPS en ondersteuning voor FM-radio.

