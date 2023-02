Italiens rechtsextreme Bedrohung ist verschwunden, aber eine vertraute Angst kehrt zurück, als Meloni sein Amt antritt

Nachdem die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im vergangenen September die nationalen Wahlen gewonnen hatte, äußerten viele ihre Besorgnis darüber, dass der Vorsitzende der einst außenstehenden Brüder Italiens, einer Partei neofaschistischen Ursprungs, das Land scharf nach rechts reißen würde.

Als sie in der vergangenen Woche die ersten 100 Tage ihres Mandats erreichte, sind diese Befürchtungen jedoch so gut wie verflogen und stattdessen durch eine bekannte Angst ersetzt worden, dass die 46-jährige erstmalige Premierministerin Italien auf genau den gleichen Kurs lenkt wie fast alle anderen Führer haben in den vergangenen drei Jahrzehnten: einen langsamen, stetigen Abstieg bergab.

Das Land leidet unter niedriger Produktivität und mageren Löhnen; ist durch lästige Bürokratie gebunden und zu wenig in die Forschung investiert; hat keinen wirklichen Einwanderungsplan und wird immer mehr von seinen vielversprechendsten jungen Leuten ausgelaugt, wobei 1,2 Millionen junge Italiener jetzt im Ausland arbeiten, um bessere Chancen zu haben.

„Was Italien jetzt braucht, sind Ideen“, sagte Nathalie Tocci, eine italienische Politikwissenschaftlerin und Direktorin des Istituto Affari Internazionali, des in Rom ansässigen Instituts für internationale Angelegenheiten. „Und es gibt keine.“

Geringe Erwartungen an Meloni

Meloni wurde nach einer kurzen technischen Regierung unter Führung des angesehenen ehemaligen EU-Bankiers Mario Draghi gewählt. Viele Italiener hatten auf ihn gehofft, das Land umzukrempeln.

Verglichen mit den Erwartungen an Meloni, die so niedrig waren, dass sie an eine Katastrophe grenzten, sagte Tocci, habe sie sich als Premierministerin bisher gut geschlagen.

Während des Wahlkampfs im vergangenen Herbst hat Meloni heftige Denunziationen gegen die politische Korrektheit und „LGBT-Lobbys“ geliefert, sprach Null-Toleranz für Migranten aus, die das Mittelmeer überqueren, und verspottete die Europäische Union, die sie lange als nutzlos abgetan hatte, weil sie sie fürchtete.

Doch schon in den frühen Morgenstunden nach ihrem Wahlsieg betrat eine gedämpfte Meloni die Bühne: düster, ernst, eher verängstigt als feierlich.

Meloni spricht am 25. September 2022 im Wahllokal ihrer Partei in Rom zu den Medien. (Gregorio Borgia/The Associated Press)

Diese Nüchternheit und eine Reihe von Kompromissen haben ihre ersten drei Monate an der Macht geprägt.

Die einstige Euroskeptikerin machte Brüssel vor allem zu ihrem ersten Auslandsbesuch, um der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen zu versichern, dass Italien unter ihrer Führung seine Reformversprechen einlösen würde, die von der vorherigen Draghi-Regierung abgegeben wurden.

Der neue Innenminister, Matteo Piantedosi, verabschiedete ein Dekret, das die Schiffe dazu aufforderte, direkt in den Hafen zu fahren, anstatt auf See zu bleiben und nach anderen Migrantenbooten in Seenot zu suchen, obwohl Melonis Regierung nach a von einem vollständigen Verbot für NGO-Rettungsschiffe für Migranten zurücktrat Pattsituation mit Frankreich.

„Dies ist eine eindeutig rechte Regierung“

Sie erhöhte die gesetzliche Grenze für Bargeldtransaktionen von 2.000 auf 5.000 Euro (ca großen Rückschritt im Kampf Italiens gegen Steuerhinterziehung.

Meloni spricht während ihrer Pressekonferenz zum Jahresende in Rom am 29. Dezember 2022. (Alessandra Tarantino/The Associated Press)

Und während ihr unverkennbares Selbstvertrauen ins Wanken geriet, als sie während ihrer Pressekonferenz zum Jahresende nach Details der italienischen Wirtschaftspolitik gefragt wurde, war sie stabil genug an der Spitze, dass der Spread zwischen italienischen und deutschen 10-jährigen Staatsanleihen ein wichtiger Vertrauensindikator ist der Schuldendienstfähigkeit Italiens ist von 2,3 auf etwa 1,8 geschrumpft.

Nach der russischen Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr war sie eine unerschütterliche Unterstützerin der NATO und der Ukraine, zumindest in Worten – Italien hat nur wenige Waffen zu bieten.

„Das ist eindeutig eine rechte Regierung“, wenn es um Wirtschafts-, Sicherheits- und Migrationspolitik geht, sagte Cecilia Emma Sottilotta, Politikexpertin an der Universität von Perugia.

Aber, sagt sie, im Vergleich zu Melonis Koalitionspartner, dem Parteivorsitzenden der Lega, Matteo Salvini, sei Meloni viel geschickter in der Politik.

„Sie erhöht den Einsatz nicht und sucht nach Frontalzusammenstößen bei Themen wie Migration, sondern vermeidet sie.“

Es ist jetzt alltäglich, dass Leute, die sagen, dass sie Meloni niemals wählen würden, auch ihre offene Bewunderung für sie zum Ausdruck bringen.

„Ich mag die Tatsache, dass sie es ganz allein geschafft hat“, sagte Alessandro Caleffi, ein römischer Zahnarzt, der sagt, er habe immer Mitte-Links gewählt.

„Sie hat all diese abscheuliche Wahlkampfpropaganda fallen gelassen und verwandelt sich in einen Staatsmann, eine Staatsfrau. Es ist auch großartig, dass sie verabscheuungswürdige Leute wie Salvini und hält [Silvio] Berlusconi an ihrer Stelle.“

Die Stimmung hat begonnen, sich in den Umfragen widerzuspiegeln.

Steigende Popularität

Melonis Popularität ist von den 26 Prozent, die sie und ihre Partei bei den Herbstwahlen erzielten, auf über 30 Prozent gestiegen, wenn auch mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Dagegen ist die Unterstützung für Salvini und Berlusconi geschwunden.

Meloni kann unter ihren Verbündeten das Sagen haben und sieht sich praktisch keinem Widerstand gegenüber.

„Bis jetzt lief es gut für sie“, sagte Tocci. „Aber die Millionen-Dollar-Frage ist, was passiert, wenn sie es nicht sind.“

In der Zwischenzeit, sagen Beobachter, ist das Land ohne eine radikale Modernisierungsbewegung einem weiteren Niedergang preisgegeben.

Der Elefant in jedem Entscheidungsraum ist eine Verschuldung von fast 150 Prozent ihres BIP – die drittgrößte Belastung unter den Industrienationen, gleich hinter Griechenland und Japan. Die Pläne der Europäischen Zentralbank, die Zinssätze zu erhöhen und ihr Anleihenkaufprogramm zu reduzieren, das Italien geholfen hat, werden die Verwaltung der Schulden nur noch schwieriger machen.

Ärzte sprechen am 7. Februar mit Krankenschwestern auf der COVID-19-Sub-Intensivstation des Krankenhauses Tor Vergata in Rom. (Gregorio Borgia/The Associated Press)

Als erstes und eines der am stärksten von der COVID-19-Pandemie betroffenen Länder in Europa ist Italien der größte Empfänger von EU-Fonds für Wiederaufbau und Resilienz – rund 190 Milliarden Euro (275 Milliarden CAD) an Zuschüssen und Darlehen. Aber die Mittel sind mit strengen Vorschriften darüber verbunden, wie sie ausgegeben werden können – von Digitalisierung und Innovation bis hin zu erneuerbaren Energien und Reiseinfrastruktur – und Meloni beschwert sich bereits, dass das Geld nicht ausreicht.

Was jedoch wirklich fehlt, sagen Beobachter, ist eine politische Klasse mit genügend Kompetenz, Vision und Mut, um die Reformen durchzuführen, die das Land braucht, um zu wachsen und zukünftige Generationen vor dem Weggang zu bewahren.

„Meloni ist wahrscheinlich viel intelligenter als die meisten italienischen Politiker“, sagte Sottilotta. „Aber das ist nicht genug. Es gibt ein Problem mit den Menschen, die sie umgeben.“

Italiens politische Struktur ein Thema

Jüngstes Beispiel ist der von Meloni ernannte stellvertretende Justizminister Giovanni Donzelli. In einer Tirade gegen die Opposition im Parlament in der vergangenen Woche enthüllte er geheime Informationen, die er durch geheime Aufzeichnungen von Gefangenen erhalten hatte.

Papst Franziskus begrüßt Meloni während der Trauerfeier des ehemaligen Papstes Benedikt im Vatikan am 5. Januar. (Vatican Media/Handout über Reuters)

Mehrfache Rücktrittsforderungen wurden ignoriert.

Ein Top-down-Wahlsystem, in dem die politischen Parteien fest im Griff haben, wer für ein Amt kandidiert, bedeutet laut Politikexpertin Sottilotta, dass es kaum politische Rechenschaftspflicht gibt, die politische Veränderungen vorantreiben kann.

„Es geht nicht um diese Regierung, sondern um den strukturellen Niedergang dieses Landes – wirtschaftlich, kulturell, technologisch, international“, sagte Tocci. „Warum waren wir alle in Draghi verliebt? Weil wir dachten, vielleicht kehren wir endlich den Trend um.

„Aber er war eine Ausnahme, und wir sind wieder beim Trend.“