Italiens Präsident versucht, Melonis Kampf mit Macron um Migranten zu beruhigen – POLITICO

ROM – Die neue italienische Regierung von Giorgia Meloni ist erst seit wenigen Wochen an der Macht, und schon mussten die Erwachsenen eingreifen.

Als der Streit zwischen Italien und Frankreich über die Aufnahme von Migranten eskalierte, intervenierte Präsident Sergio Mattarella, Italiens Staatsoberhaupt, persönlich und führte am Montagmorgen ein Telefonat mit Präsident Emmanuel Macron.

Die Büros des italienischen und französischen Präsidenten erklärten in einer gemeinsamen Erklärung, dass sich die beiden Staats- und Regierungschefs über die „große Bedeutung“ der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und über die Notwendigkeit einer umfassenden Zusammenarbeit sowohl im bilateralen Bereich als auch innerhalb der Europäischen Union einig seien.

Italiens Präsident hat eine weitgehend zeremonielle Rolle und verfügt über verfassungsmäßige Befugnisse, um einzugreifen, wenn eine Regierung zusammenbricht. Mattarella, der eine gute Beziehung zu Macron hat und letztes Jahr zum Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen Italien und Frankreich beigetragen hat, unternahm jedoch den ungewöhnlichen Schritt, öffentlich einzugreifen, um den Streit zwischen Premierminister Meloni und Macrons Regierung zu schlichten.

Stefano Ceccanti, Verfassungsrechtler und hochrangiger Vertreter der Demokratischen Partei, sagte, da italienische Regierungen oft kurzlebig seien, sei es nicht ungewöhnlich, dass Präsidenten, die sieben Jahre im Amt seien und daher länger Zeit hätten, um Beziehungen aufzubauen, aushelfen mit internationalen Angelegenheiten. „Ungewöhnlich ist, dass dieser Aufruf veröffentlicht wird, und zwar sofort“, sagte er. „Indem Mattarella es diesmal öffentlich macht, hilft es der Regierung, indem es zeigt, dass das Problem gelöst wurde, um den Vorfall in eine Fußnote zu verwandeln.“

Meloni sagte, der Streit mit Frankreich sei das Ergebnis eines „Missverständnisses“ und nannte die französische Haltung „aggressiv“.

Letzte Woche hat Paris Pläne zur Aufnahme von 3.500 Flüchtlingen im Rahmen des EU-Umsiedlungsmechanismus für Migranten eingefroren und Grenzverstärkungen angekündigt, nachdem Italien ein Migrantenboot umgeleitet hatte, um in Toulon anzulegen.

Italien fand sich unter den großen EU-Volkswirtschaften zunehmend isoliert, nachdem sich Spanien und Deutschland am Wochenende auf die Seite Frankreichs gestellt hatten. Der deutsche Botschafter in Rom getwittert dass die NGO-Schiffe, die Hunderte von Migranten auf See gerettet haben, „unsere Anerkennung und Unterstützung verdienen“. Beamte in Brüssel haben ein außerordentliches Treffen der Innenminister einberufen, um zu versuchen, die Spannungen zu lösen.

Meloni hat eine lange Erfolgsgeschichte mit anti-französischen Positionen und hat gesagt, dass sie fordern wird, dass italienische Interessen in der EU berücksichtigt werden. Sie traf Macron vor zwei Wochen in Rom, und die beiden versprachen, zusammenzuarbeiten, aber die Beamten erwarteten Auseinandersetzungen bei Themen wie Migration.

Raffaele Marchetti, Professor für internationale Beziehungen an der Luiss-Universität in Rom, sagte, Mattarellas Intervention sei „ziemlich ungewöhnlich“, aber als der Präsident den Vertrag mit Frankreich erleichterte, fühlte er sich möglicherweise verpflichtet, zu helfen.

Europa hat das Migrationsproblem nicht gelöst, und beide Seiten stehen an dieser Front im Inland unter Druck – Macron von der extremen Rechten und Meloni von ihrem Koalitionspartner Matteo Salvini, Vorsitzender der Liga – sagte Marchetti. „Es ist klar, dass die europäische Dynamik mit der neuen Regierung einige Anpassungen erfordern wird … Ich gehe davon aus, dass Migration weiterhin ein Thema sein wird.“

Gabriel Rinaldi trug zur Berichterstattung bei.