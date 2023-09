Italienische Medien berichteten am Samstag, dass Mafiaboss Matteo Messina Denaro, der im Januar nach 30 Jahren auf der Flucht gefasst wurde, im Koma lag.

Messina Denaro hat Darmkrebs und die Ärzte sagen, dass er sich nicht erholen wird. Auf eigenen Wunsch seien lebenserhaltende Maßnahmen eingestellt worden, teilten Ärzte des Krankenhauses in der mittelitalienischen Stadt L’Aguila mit.

Anfang August unterzog sich der 61-jährige Chef der sizilianischen Mafia Cosa Nostra im San Salvatore-Krankenhaus in L’Aguila einer Darmoperation. Obwohl die Operation erfolgreich war, führte sein fortgeschrittener Darmkrebs zu einer irreversiblen Verschlechterung seines Gesundheitszustands, zitierten italienische Medien Quellen.

Am Freitag erlitt Messina Denaro schwere Blutungen und fiel kurz darauf in ein „irreversibles Koma“, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA.

30 Jahre auf der Flucht

Messina Denaro tauchte 1993 unter und galt lange Zeit als Italiens meistgesuchter Flüchtling.

Im Januar machte die Polizei ihn ausfindig und verhaftete ihn in einer privaten Krebsklinik in Palermo, wo er unter falschem Namen behandelt wurde.

Messian Denaro wurde wegen seiner Beteiligung an einer Reihe grausamer Morde und tödlicher Bombenanschläge in Italien zu lebenslanger Haft verurteilt. Ihm werden unter anderem die Autobombenanschläge von 1992 zur Last gelegt, bei denen die führenden Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino getötet wurden.

Neben den Attentaten wurde ihm unter anderem die Beteiligung an Mafia-Anschlägen in Rom, Mailand und Florenz im Jahr 1993 vorgeworfen, bei denen insgesamt zehn Menschen getötet wurden.

Messina Denaro galt als enger Vertrauter der ehemaligen Mafia-Verbrecherbosse Bernardo Provenzano und Salvatore „Toto“ Riina.

dh/nm (AFP, dpa)