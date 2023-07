Vittorio Sgarbi, Italiens Unterstaatssekretär für Kultur, steht wegen sexistischer Äußerungen, die er letzten Monat während einer Rede auf einer Veranstaltung in Rom gemacht hat, unter Beschuss.

Während der Rede benutzte der italienische Beamte eine abfällige Bezeichnung in Bezug auf Frauen und prahlte mit seinen Beziehungen zu Frauen.

„An einem bestimmten Punkt, wenn man 67 wird, erscheint die Prostata und man muss sich mit dieser verdammten Schlampe auseinandersetzen, die man noch nie in seinem Leben getroffen hat“, sagte Sgarbi und zitierte angeblich ein Gespräch, das er mit dem französischen Schriftsteller Michel Houellebecq geführt hatte. „Der Schwanz geht weg und die Prostata kommt.“

Ein 45-minütiges Video mit den Äußerungen des Unterstaatssekretärs, das während einer Veranstaltung am 21. Juni im Maxxi-Museum für zeitgenössische Kunst in Rom aufgenommen wurde, tauchte dieses Wochenende in mehreren Berichten italienischer Medien, darunter La Repubblica, wieder auf – was zu Kritik seitens italienischer Politiker führte. einschließlich derjenigen, die Teil der aktuellen Regierung sind.

„Wenn es Ihr Ziel wäre épater le bourgeois (beeindrucken Sie die Bourgeoisie) Sie haben das falsche Jahrhundert gewählt. genannt der zentristische Senator Carlo Calenda am Sonntag. „Du schockierst uns nicht, du langweilst uns.“

Um sich von dem Vorfall zu distanzieren, sagte Kulturminister Gennaro Sangiuliano am Sonntag, dass „die durch unsere Verfassung geschützte Gedankenfreiheit unantastbar ist, aber niemals in Vulgarität verfallen darf.“

„Der Respekt vor Frauen ist eine Konstante in meinem Leben“, fügte Sangiuliano hinzu, dessen Regierung laut Corriere della Sera von Italiens erster weiblicher Premierministerin, Giorgia Meloni, geführt wird.

Als ausgebildeter Kunstkritiker stand Sgarbi dem ehemaligen Premierminister Silvio Berlusconi nahe, den er als „Freund“ betrachtete. Sgarbi hat eine lange politische Karriere hinter sich, zu der auch eine kurze Zeit als Europaabgeordneter von 1999 bis 2001 gehörte, wo er der konservativen Fraktion der Europäischen Volkspartei angehörte.

Auf die Frage, ob die Gefahr bestehe, dass er zum Rücktritt aufgefordert werde, sagte Sgarbi derselben Zeitung, dass es „Zensur, wahrer Faschismus“ wäre, seinen Rücktritt wegen „so etwas“ zu fordern.