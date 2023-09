Das Serie-A-Duell am Samstag zwischen den Stadtrivalen Inter und dem AC Mailand ist nach dem starken Start beider Mannschaften in die neue Saison wohl eines der am meisten erwarteten Derby della Madonnina-Spiele der letzten Zeit.

Beide Teams haben seit Beginn der neuen Saison neun von möglichen neun Punkten geholt, aber es gibt einen zusätzlichen Anreiz für Inter, in dieses große Spiel zu gehen.

Ein Sieg der I Nerazzurri würde ihnen zum ersten Mal in ihrer 115-jährigen Geschichte den Rekord von fünf aufeinanderfolgenden Siegen im Mailänder Derby gegen AC bescheren.

Im Folgenden stellen wir die besten vor Live-TV-Streaming-Dienste damit Sie die ganze Action live verfolgen können, wo auch immer Sie sich auf der Welt befinden.

Das Spiel am Samstag gibt USMNT-Star Christian Pulisic seinen ersten Eindruck von einem Milan-Derby seit seinem Wechsel in die Serie A. Matthew Ashton/AMA/Getty Images

Inter Mailand gegen AC Mailand: Wann und wo?

Internazionale trifft am Samstag, den 16. September, im San Siro auf den AC Mailand. Der Anpfiff ist für 18:00 Uhr MESZ (Ortszeit) angesetzt, d 2 Uhr AEST-Auftakt in Australien am Sonntagmorgen.

So können Sie das Spiel Inter Mailand gegen AC Mailand über ein VPN von überall aus online ansehen

Wenn Sie das Spiel nicht lokal ansehen können, benötigen Sie möglicherweise eine andere Möglichkeit, das Spiel anzusehen – hier kann die Verwendung eines VPN nützlich sein. Ein VPN ist auch der beste Weg, um zu verhindern, dass Ihr ISP Ihre Geschwindigkeit am Spieltag drosselt, indem es Ihren Datenverkehr verschlüsselt. Es ist auch eine gute Idee, wenn Sie auf Reisen sind und mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind und dieses hinzufügen möchten eine zusätzliche Ebene der Privatsphäre für Ihre Geräte und Anmeldungen.

Mit einem VPN können Sie Ihren Standort auf Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop virtuell ändern, um Zugriff auf das Spiel zu erhalten. Wenn Ihnen also Ihr Internetprovider oder Mobilfunkanbieter eine IP-Adresse zugewiesen hat, die Ihren Standort fälschlicherweise in einer Sperrzone anzeigt, kann ein VPN dieses Problem beheben, indem es Ihnen eine IP-Adresse in Ihrem korrekten, nicht gesperrten Bereich zuweist. Die meisten VPNs, wie unser Wahl der Redaktion, ExpressVPNMachen Sie es wirklich einfach, dies zu tun.

Die Verwendung eines VPN zum Ansehen oder Streamen von Sportarten ist in jedem Land, in dem VPNs legal sind, einschließlich den USA, Großbritannien und Kanada, legal, sofern Sie über ein legitimes Abonnement für den Dienst verfügen, den Sie streamen. Sie sollten sicherstellen, dass Ihr VPN korrekt eingerichtet ist, um Lecks zu verhindern: Selbst wenn VPNs legal sind, kann der Streaming-Dienst das Konto von jedem kündigen, der seiner Meinung nach korrekt angewendete Blackout-Beschränkungen umgeht.

Übertragen Sie das Spiel Inter Mailand gegen AC Mailand in den USA kostenlos per Livestream

Dieses Spiel kann in den USA über CBS Sports Golazo Network, den kostenlosen 24-Stunden-Fußball-Streaming-Kanal, der über die CBS Sports App und Pluto TV verfügbar ist, sowie auf CBSSports.com und Paramount Plus gestreamt werden.

James Martin/CNET Paramount Plus verfügt über zwei Hauptabonnements: Essential für 6 US-Dollar pro Monat (60 US-Dollar pro Jahr bei jährlicher Zahlung) und das Paramount Plus mit Showtime-Premium-Tarif für 12 US-Dollar pro Monat (120 US-Dollar pro Jahr bei jährlicher Zahlung). Die günstigere Essential-Option enthält Werbung für On-Demand-Streaming und verfügt nicht über Live-CBS-Übertragungen sowie die Möglichkeit, Sendungen herunterzuladen, um sie später offline anzusehen. Studenten haben möglicherweise Anspruch auf einen Rabatt von 25 %. Lesen Sie unseren Paramount Plus-Test.

Livestream des Spiels Inter Mailand gegen AC Mailand in Großbritannien

Die Übertragungsrechte für die Serie A in Großbritannien liegen für diese Saison bei TNT Sports (früher BT Sport). Die Live-Übertragung dieses Spiels beginnt um 16:15 Uhr BST auf TNT Sports 2.

TNT Sports TNT Sports wurde von BT Sports umbenannt und bietet Zuschauern in Großbritannien in dieser Saison ausschließlich Live-Spiele der Serie A an. Sie können auf TNT Sports genauso wie auf den Vorgänger zugreifen, unter anderem über Sky Q als TV-Paket sowie die Möglichkeit zum Online-Streaming. Es kostet in beide Richtungen 30 £ und wird in einem Paket geliefert, das die Dokumentationsbibliothek von Discovery Plus enthält.

Livestream des Spiels Inter Mailand gegen AC Mailand in Kanada

Wenn Sie dieses Serie-A-Duell in Kanada live streamen möchten, müssen Sie Fubo Canada abonnieren.

Fubo kostet 25 CAD pro Monat, Sie können jedoch etwas Geld sparen, indem Sie vierteljährlich oder jährlich zahlen.

Livestream des Spiels Inter Mailand gegen AC Mailand in Australien

Fußballfans in Down Under können das Mailänder Derby auf dem Streamingdienst beIN Sports und seinem eigenständigen Streamingdienst beIN Sports Connect verfolgen, der diese Saison Spiele der Serie A in Australien live überträgt.

PR-Newswire BeIN Sports Connect Sehen Sie sich die Serie A in Australien für 15 AU$ an

BeIN Sports Connect ist ein spezieller Sport-Streaming-Dienst, der Fußball aus der englischen Fußballliga, dem Carabao Cup, der Bundesliga, der Ligue 1 und der schottischen Liga anbietet. BeIN Sports Connect ist auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar, darunter Desktops, Mobilgeräte (Android und iOS), Apple TV, Android TV, Chromecast und Samsung Smart TVs. Das Abonnement kostet 15 AU$ pro Monat oder 130 AU$ für einen Jahresplan.

Kurze Tipps zum Streamen der Serie A über ein VPN