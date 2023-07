Rom

Tierschützer drängen auf eine Umsiedlung in ein rumänisches Bärenschutzgebiet, nachdem der Befehl zur Tötung des norditalienischen Bären JJ4 gestoppt wurde. Im seit Monaten schwelenden Rechtsstreit um das Tier, das Anfang April im Wald einen Jogger angegriffen und getötet hatte, haben die Richter am Freitag eine Entscheidung getroffen. Sie stellten sich gegen die Provinzregierung des Trentino, die ein Tötungsdekret erlassen hatte. Nach der Begründung des Gerichts sei dies „unverhältnismäßig und unvereinbar“ mit nationaler und supranationaler Gesetzgebung.

Allerdings ist das Urteil des Obersten Verwaltungsgerichts in Rom, des Staatsrates, nur vorläufiger Natur. Der Fall geht nun zurück an das Verwaltungsgericht in Trient. Die endgültige Entscheidung wird voraussichtlich im Dezember fallen.

Ende April erließ der Präsident der Region Trentino-Südtirol, Maurizio Fugatti, eine Verordnung zur Tötung der Tiere. Nach Ansicht der Richter des Staatsrates sollte die Tötung nur das letzte Mittel sein und nur dann angeordnet werden, wenn es keine andere gültige Lösung gibt.

Tierschützer fühlen sich nach dem Urteil vom Freitag ermutigt. Einer Übersiedlung nach Rumänien steht einer Aussendung zufolge nun nichts mehr im Wege. Sie wollen JJ4 in das „Libearty Bear Sanctuary“ nahe der Kleinstadt Zărnești in Siebenbürgen umsiedeln, wo auf rund 69 Hektar mehr als 100 Bären leben. Der italienische Tierschutzverein Lav hatte mehrfach betont, dass er sich um den Transport von JJ4 kümmern wolle. Dies sollte unter der Aufsicht des deutschen Tierarztes Klaus Günther Friedrich geschehen.

Die Provinzregierung des Trentino zeigte sich fassungslos über das Urteil. „Das ist eine Entscheidung, die einen ratlos zurücklässt – und man fragt sich, ob das Leben eines Tieres mehr wert ist als das eines Menschen“, sagte Fugatti. Er fragt sich auch, ob „das menschliche Leben oder die Gemeinschaften in den Bergen des Trentino überhaupt noch respektiert werden“. Mehr denn je wollen sie sich für ein Höchstmaß an Sicherheit für die Menschen in der Region einsetzen.

JJ4, eine Schwester des 2006 in Bayern getöteten „Problembären“ Bruno, hatte Anfang April auf einem Waldweg im Val di Sole im Trentino einen 26-jährigen Jogger angegriffen und tödlich verletzt. Regionalpräsident Fugatti befahl, den Bären zu töten. Gerichte stoppten das Dekret auf dringende Bitten von Tierschützern. JJ4 wurde gefangen und vorübergehend in einem Gehege in der Nähe von Trient untergebracht.