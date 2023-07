tz Welt

Alina Schröder

Ein ehemaliger Polizist aus der italienischen Provinz Varese (Lombardei) ist mehrere hundert Tage krank. Nun wurde er zur Zahlung einer erheblichen Summe verurteilt. © Daniel Scharinger/Imago

Schwimmwettkämpfe und Shiatsu-Kurse: Ein 57-jähriger Italiener nutzt seine Freizeit, um seinen Hobbys nachzugehen. Das hat teure Folgen.

Mailand – Arbeit? Nein danke. Ein Polizist aus Italien dachte das vermutlich mehrere Jahre lang. Statt seiner Arbeit nachzugehen, ließ sich der 57-Jährige aus der italienischen Provinz Varese über einen Zeitraum von vier Jahren mehrere hundert Tage lang krankschreiben. Aber anstatt die Zeit stillzuhalten, lebte er sein bestes Leben, wie der Fernsehsender TGcom24 gemeldet.

Italiener fehlt 540 Tage bei der Arbeit – und wird zu Gefängnis und Geldstrafe verurteilt

Der Mann hatte 540 Abwesenheitstage angesammelt und nahm in dieser Zeit an Schwimmwettbewerben in Masternieva teil und besuchte regelmäßig sogenannte Lehrer- und Anwenderkurse für Shiatsu, eine spezielle japanische Massagetechnik. Der Zeitraum erstreckt sich von 2014 bis 2018. In diesem Zeitraum soll der 57-Jährige „durch List und Täuschung“ fast anderthalb Jahre Urlaubszeit angehäuft haben. Dem Bericht zufolge arbeitete er als Inspektor des technischen, logistischen und Immobiliendienstes der Region Lombardei-Emilia-Romagna. Bislang blieb seine medizinische Lüge nicht ohne Folgen.

Berichten zufolge verbüßte der Italiener bereits eine zweijährige Haftstrafe mit rechtskräftiger Verurteilung wegen schweren Betrugs gegen den Staat TGcom24. Doch damit nicht genug: Nun wurde er auf Empfehlung des Amtes, dem er angehörte, vom Rechnungshof zu einer Geldstrafe verurteilt.

93.000 Euro Entschädigung: Ex-Polizist aus Italien muss für Krankenlügen zahlen

Nach aktuellen Berechnungen erhielt der Mann während seiner völligen Abwesenheit zu Unrecht einen Betrag von 73.720 Euro. Die Staatsanwaltschaft erhöhte diesen Betrag aufgrund des Imageschadens und verhängte gegen ihn nun als Entschädigung eine Geldstrafe von satten 93.000 Euro. Der Ex-Polizist hat bereits mit der Zahlung begonnen. Bisher wurden rund 28.000 Euro und damit fast ein Drittel ausgezahlt. Aber er hat noch ein gutes Stück vor sich.

