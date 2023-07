Am frühen Morgen des letzten Tages der Adriana auf See schickten die italienischen Behörden eine besorgniserregende Warnung an ihre EU- und griechischen Kollegen: Zwei Kinder seien an Bord des überladenen Flüchtlingsbootes gestorben.

Die Warnung wurde um 8:01 Uhr UTC gesendet, etwas mehr als eine Stunde nachdem die Italiener das Schiff erstmals um 6:51 Uhr entdeckt hatten, wie eine Untersuchung von Welt am Sonntag und POLITICO ergab. Das Schiff blieb später im Meer stehen und kenterte in dieser Nacht, wobei Hunderte von Migranten an Bord ums Leben kamen.

Die neuen Details werden in einem internen Dokument der EU-Grenzagentur Frontex enthüllt und von Welt eingesehen, Teil eines „Berichts über schwerwiegende Vorfälle“, den Frontex über die Tragödie erstellt.

Die Ergebnisse werfen die Frage auf, ob die Behörden viel früher von einer ernsthaften Seenot auf dem Boot wussten, als sie zugaben. Das Dokument verkompliziert den Zeitplan, den die europäischen Behörden über das Boot angegeben haben, noch weiter: Frontex gab an, dass sein eigenes Flugzeug die Adriana um 9:47 Uhr als erstes entdeckt habe, während die griechische Regierung angab, gegen 8 Uhr morgens alarmiert worden zu sein

Dem internen Dokument zufolge ging die Warnung Roms sowohl an Frontex als auch an das Zentralbüro der griechischen Küstenwache für Rettungseinsätze in Piräus, das an der Küste nahe Athen liegt. Doch trotz der Warnung schickten die griechischen Behörden erst um 19:40 Uhr, also fast zwölf Stunden später, ein Schiff der Küstenwache zu dem Boot. Das Boot kenterte dann gegen 23 Uhr, etwa 15 Stunden nachdem Rom die erste Mitteilung erhalten hatte, und forderte etwa 600 Tote.

Überlebende sagten, die Versuche der griechischen Küstenwache, Seile am Schiff zu befestigen, hätten zum Kentern geführt – Angaben griechischer Beamter sagen, dass sie nicht endgültig sind. Nur 104 Menschen wurden lebend an Land gebracht.

Frontex wollte sich zu dem internen Dokument mit der italienischen Warnung nicht äußern, verwies auf die „laufenden Ermittlungen“ und verwies auf eine Erklärung vom 16. Juni. In dieser Erklärung wird eine Chronologie der Ereignisse aufgeführt, die um 9:47 Uhr begann, als das Frontex-Flugzeug das Boot entdeckte.

Dimitris Kairidis, Griechenlands neu ernannter Migrationsminister, sagte gegenüber POLITICO in Brüssel, er habe die Frontex-Notiz nicht gesehen und er habe weder bestätigt noch dementiert, dass Athen die Rom-Warnung erhalten habe, in der es um tote Kinder gehe.

Es gebe, sagte er, eine „unabhängige gerichtliche Untersuchung“, und wenn jemand für schuldig befunden werde, „wird das mit Sicherheit Konsequenzen haben.“

„Aber bis dahin“, fügte er hinzu, „sollten wir keine voreiligen Schlüsse ziehen und uns keinem politischen Druck beugen.“

Um einen Kommentar gebeten, verwies die griechische Regierung auf eine Erklärung auf der Website ihrer Küstenwache vom 14. Juni, in der Informationen erwähnt werden, die gegen 8 Uhr morgens aus Rom kamen. Es wird nicht gesagt, ob diese Informationen eine Warnung vor toten Kindern an Bord enthielten.

Die italienische Regierung antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Griechenland steht aufgrund der Tragödie zunehmend unter politischem Druck.

Die deutsche Abgeordnete Clara Bünger, Mitglied der Linken, drängt auf eine Aufarbeitung des Dramas, das sich vor der Küste von Pylos abspielte.

Sie sagte gegenüber Welt: „Nachdem Frontex ein derart überfülltes Boot gesichtet hatte, hätte es sofort einen Notruf absetzen sollen; Dies gilt umso mehr, wenn Frontex wüsste, dass sich bereits am Dienstagmorgen etwa zwei tote Kinder an Bord befanden.“

Dass dies nicht geschehen sei, sei „empörend und unverzeihlich“, fügte sie hinzu.

Frontex hat unter dem neuen Direktor Hans Leijtens versucht, seinen Ruf wiederherzustellen, aber Bünger argumentierte, dass er sich auf einer zum Scheitern verurteilten Mission befinde. Sie argumentierte, Frontex müsse einfach aufgelöst werden.

„Dieses Projekt ist kläglich gescheitert“, sagte sie.

Erik Marquardt, ein deutscher Europaabgeordneter der Grünen, wies darauf hin, dass Deutschland den Vorsitz im Frontex-Verwaltungsrat innehabe.

„Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie hier für volle Transparenz sorgt“, sagte er.

Die Europäische Kommission, die Exekutive der EU, sagte, sie äußere sich nicht zu „laufenden Untersuchungen“ oder „Lecks“.

Doch die Kommission betonte: „Der Sachverhalt zu dem tragischen Vorfall vor der Küste von Pylos muss geklärt werden.“ Das ist jetzt die Priorität.“

Gregorio Sorgi trug zur Berichterstattung bei.