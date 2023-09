Es gibt keine Gentechnik in der Pflanze

Auf die zahlreichen Überfahrten von Migranten nach Italien will die EU-Kommission mit einer stärkeren Überwachung des Mittelmeers reagieren. Das gab Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag bei einem gemeinsamen Besuch mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf der Mittelmeerinsel Lampedusa bekannt. Meloni forderte ein härteres Vorgehen: Die Migranten müssten an der Überfahrt nach Europa gehindert werden. Über eine Umverteilung der Menschen auf die Mitgliedstaaten zu reden, löst das Problem nicht.

Hilfe für Italien: Von der Leyen verspricht stärkere Überwachung

Laut von der Leyen sollte die EU-Außengrenze auf See und aus der Luft stärker überwacht werden. „Das können wir über Frontex machen“, sagte sie mit Blick auf die EU-Grenzschutzagentur. Die deutsche Spitzenpolitikerin fügte hinzu, sie unterstütze die Prüfung von Optionen für den Ausbau bestehender Marineoperationen im Mittelmeer oder die Arbeit an neuen Operationen. „Wir werden entscheiden, wer in die Europäische Union kommt – und unter welchen Umständen. Und nicht die Schmuggler“, sagte von der Leyen.