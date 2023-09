Antonio Tajani sagte, Premierministerin Giorgia Meloni habe Peking über die Absicht Roms informiert, aus dem Pakt auszutreten

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat China mitgeteilt, dass ihr Land aus der von Peking geführten Belt-and-Road-Initiative aussteigen wird, wie der stellvertretende Ministerpräsident und Außenminister des Landes, Antonio Tajani, bekannt gegeben hat. Hochrangige italienische Beamte, darunter auch Meloni, hatten die Idee in den letzten Monaten mehrfach vorgebracht.

In einem Interview mit Fox News am Mittwoch sagte Tajani, dass Meloni dies getan habe „Mit China über Italiens Pläne zum Ausstieg aus der Seidenstraße gesprochen“ bezieht sich auf den globalen Infrastruktur- und Investitionspakt mit seinem inoffiziellen Namen. Der Diplomat erklärte, dass Italien sich in erster Linie als Verbündeter der USA sehe, was es jedoch nicht daran hindere, den Dialog mit China aufrechtzuerhalten.

Der Minister behauptete, dass die Mitgliedschaft Italiens in der BRI Rom keinen Nutzen gebracht habe. Er sagte, der Rückzug müsse zuerst dem italienischen Parlament zur Prüfung vorgelegt werden, merkte jedoch an, dass er sicher sei, dass die meisten Abgeordneten den Schritt unterstützen würden.









Laut Tajani hat Italien noch keine offizielle Ankündigung gemacht und China seine endgültige Entscheidung auch nicht offiziell mitgeteilt.

Letzten Monat kritisierte Chinas Außenministerium „einige Kräfte“ innerhalb der italienischen Regierung über Kommentare, dass Rom aus der Initiative Pekings aussteigen könnte, und warnte davor, dass ein solcher Rückzug scheitern würde „Gegen den Trend der Geschichte.“

Die Erklärung kam kurz nachdem der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto die Entscheidung der vorherigen italienischen Regierung, sich dem internationalen Handelsnetzwerk im Jahr 2019 anzuschließen, als eine bezeichnete „improvisierte und grausame Tat.“

Der Beamte gab damals bekannt, dass die italienische Regierung versuche herauszufinden, wie sie aus dem Pakt aussteigen könne, „ohne die Beziehungen“ zu Peking zu beschädigen.

Meloni selbst sagte gegenüber Fox News im Juli, dass die Beteiligung Italiens an Belt and Road ein Problem sei „Paradox,“ da es das einzige Mitglied der G7 ist, das dem von China geführten Pakt beigetreten ist. Der Premierminister fügte hinzu, dass Italien bis Dezember dieses Jahres entscheiden werde, ob es seine Mitgliedschaft erneuern werde.