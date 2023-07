Italien ist am Sonntag Gastgeber einer internationalen Konferenz, an der Mittelmeer- und Nahoststaaten teilnehmen, um einige der Ursachen „irregulärer Migrationsströme“ anzugehen.

„Ziel der Konferenz ist es, das Migrationsphänomen zu regeln, den Menschenhandel zu bekämpfen und die wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage eines neuen Modells der Zusammenarbeit zwischen Staaten zu fördern“, sagte die italienische Regierung in einer Erklärung.

Die italienische Regierung sagte auch, dass die Konferenz „auf Initiative“ von Premierministerin Georgia Meloni organisiert worden sei, die im Wahlkampf 2022 versprochen hatte, „die Ausschiffung“ von Migranten im Land zu stoppen.

Mehr als 20 an der Konferenz am Sonntag teilnehmende Länder stimmten dem Entwurf von Schlussfolgerungen zu und leiteten damit den „Rom-Prozess“ ein, der mehrere Jahre dauern sollte.

Meloni begrüßte die Zusage der Vereinigten Arabischen Emirate, 100 Millionen US-Dollar (89 Millionen Euro) für die Initiative bereitzustellen.

EU-Abgeordnete von der Leyen begrüßt die Zusammenarbeit mit Tunesien

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Sonntag in Rom, sie hoffe, dass die Hilfe für Tunesien eine „Blaupause“ für Migrationspolitik und regionales Engagement sein könne.

„Wir wollen, dass unser Abkommen mit Tunesien eine Vorlage, eine Blaupause für die Zukunft, für Partnerschaften mit anderen Ländern in der Region ist“, sagte sie.

Von der Leyen sagte, dass die Zusammenarbeit mit Tunesien Europa Chancen im Bereich grüner Energie bieten könne.

„Tunesien verfügt über die notwendigen natürlichen Ressourcen an Wind und Sonne im Überfluss“, sagte sie.

Was hat Meloni gesagt?

Der eintägige Gipfel begann damit, dass Meloni gleichberechtigtere Beziehungen zwischen Europa und Ländern forderte, aus denen Migranten kommen oder durchreisen.

„Der Westen hat allzu oft den Eindruck erweckt, dass er mehr daran interessiert ist, Unterricht zu erteilen als selbst Hand anzulegen“, sagte Meloni. „Das ist es.“

wahrscheinlich diese Zurückhaltung, die es schwierig gemacht hat, bei Lösungen voranzukommen.“

Der rechtsextreme Führer sagte, wenn die Situation besser gehandhabt würde, gäbe es mehr Raum für legale Migration.

Meloni nannte vier Hauptthemen für die weitere Zusammenarbeit: Bekämpfung krimineller Syndikate, die Migranten schmuggeln, bessere Verwaltung des Migrantenstroms, Unterstützung von Flüchtlingen und Hilfe für Herkunftsländer.

Die vollständige Liste der Teilnehmer der Internationalen Konferenz über Entwicklung und Migration in Rom ist unbekannt, Meloni bestätigte jedoch die Anwesenheit des tunesischen Präsidenten Kais Saied.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM haben die Vereinigten Arabischen Emirate inzwischen 98,8 Millionen Euro (110 Millionen US-Dollar) zur Unterstützung von Entwicklungsinitiativen in Ländern zugesagt, die von irregulärer Einwanderung betroffen sind.

Italiens hartes Vorgehen gegen Migranten

Melonis Regierung hat versucht, hart gegen humanitäre Schiffe vorzugehen, die Migranten im Mittelmeer retten, indem sie ein Gesetz erlassen hat, das Schiffe dazu zwingt, unmittelbar nach der Rettung einen Hafen anzulaufen.

Auch die italienischen Behörden haben Rettungsschiffen befohlen, Hunderte Kilometer entfernte Häfen anzulaufen.

Meloni sagte, die Maßnahmen seien ergriffen worden, um zu verhindern, dass Wohltätigkeitsschiffe zu „Fähren“ für Migranten werden.

Tunesien bot Mittel an

Sowohl Italien als auch die Europäische Kommission haben ihr Engagement in Tunesien verstärkt, einem Land, in dem viele irreguläre Migranten ihre gefährliche Reise über das Mittelmeer antreten. Brüssel und Rom verpflichteten sich außerdem, Maßnahmen zu ergreifen, um die Bewegung aus tunesischem Hoheitsgebiet einzudämmen.

Letzte Woche unterzeichnete die EU ein Memorandum of Understanding mit Tunesien, ein Schritt in Richtung eines vorgeschlagenen Wirtschaftshilfepakets in Höhe von 900 Millionen Euro (971 Millionen US-Dollar) für das Land sowie weiterer 150 Millionen Euro an sofortiger Haushaltshilfe und weiteren 105 Millionen Euro für Grenzmanagement und Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels.

Nach Angaben der UN-Agentur, der Internationalen Organisation für Migration, gab es im Jahr 2023 bisher fast 110.000 Ankünfte in Europa. Das Datum zeigt auch, dass 2.153 während der Reise starben oder verreisten.

Im vergangenen Jahr starben fast 3.000 Menschen oder wurden vermisst, als sie versuchten, Europa zu erreichen.

kb/jcg (AFP, Reuters)