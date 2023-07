Italien ist am Sonntag Gastgeber einer internationalen Konferenz, an der Mittelmeer- und Nahoststaaten teilnehmen, um einige der Ursachen „irregulärer Migrationsströme“ anzugehen.

„Ziel der Konferenz ist es, das Migrationsphänomen zu regeln, den Menschenhandel zu bekämpfen und die wirtschaftliche Entwicklung auf der Grundlage eines neuen Modells der Zusammenarbeit zwischen Staaten zu fördern“, sagte die italienische Regierung in einer Erklärung.

Die italienische Regierung sagte, die Konferenz sei „auf Initiative“ von Premierministerin Georgia Meloni organisiert worden, die im Wahlkampf 2022 versprochen hatte, „die Ausschiffung“ von Migranten im Land zu stoppen.

Die vollständige Liste der Teilnehmer der Internationalen Konferenz über Entwicklung und Migration in Rom ist unbekannt, obwohl die rechtsextreme Premierministerin Georgia Meloni die Anwesenheit des tunesischen Präsidenten Kais Saied bestätigte.

Auch die Premierminister Ägyptens und Maltas werden anwesend sein.

Italiens hartes Vorgehen gegen Migranten

Melonis Regierung hat versucht, hart gegen humanitäre Schiffe vorzugehen, die Migranten im Mittelmeer retten, indem sie ein Gesetz erlassen hat, das Schiffe dazu zwingt, unmittelbar nach der Rettung einen Hafen anzulaufen.

Auch die italienischen Behörden haben Rettungsschiffen befohlen, Hunderte Kilometer entfernte Häfen anzulaufen.

Meloni sagte, die Maßnahmen seien ergriffen worden, um zu verhindern, dass Wohltätigkeitsschiffe zu „Fähren“ für Migranten werden.

Tunesien bot Mittel an

Italien hat zusammen mit der Europäischen Kommission sein Engagement in Tunesien verstärkt und finanzielle Mittel zugesagt, wenn das Land – wo viele Migranten einschiffen – Maßnahmen ergreift, um die Bewegung aus seinem Hoheitsgebiet einzudämmen.

Letzte Woche unterzeichnete die EU ein Memorandum of Understanding mit Tunesien, ein Schritt in Richtung eines vorgeschlagenen Wirtschaftshilfepakets in Höhe von 900 Millionen Euro (971 Millionen US-Dollar) für das Land sowie weiterer 150 Millionen Euro an sofortiger Haushaltshilfe und weiteren 105 Millionen Euro für Grenzmanagement und Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels.

Nach Angaben der UN-Organisation International Organization for Migration gab es im Jahr 2023 bisher 109.688 Ankünfte in Europa und 2.153 Todesfälle oder Vermisstenfälle.

Im Jahr 2022 gab es 189.620 Ankünfte und 2.965 Todesfälle oder Vermisstenfälle.

kb/jcg (AFP, Reuters)