Europameister Italien belegte wie vor zwei Jahren den dritten Platz in der Nations League. Die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini besiegte am Sonntag in Enschede im Spiel um Platz drei den Gastgeber Niederlande mit 3:2 (2:0). Im Finale des Finalturniers an diesem Sonntag (20:45 Uhr/RTL Und DAZN) in Rotterdam, Kroatien und Spanien.

Die Tore für die Italiener, die nach einem 1:2 gegen Spanien das Finale verpassten, schossen Inter Mailands Champions-League-Finalist Federico Dimarco (6. Minute), Davide Frattesi (20.) und Federico Chiesa (72.).

Den nach dem Seitenwechsel deutlich engagierteren Niederländern gelang nur durch Steven Bergwijn (68.) und Georginio Wijnaldum (89.) der Anschlusstreffer. Oranje verlor im Halbfinale nach Verlängerung mit 2:4 gegen Kroatien.