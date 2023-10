Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni und ihr langjähriger Partner Andrea Giambruno haben sich getrennt. Das gab die Vorsitzende der rechtsextremen Partei Fratelli d’Italia am Freitag bekannt.

Der 46-Jährige schrieb auf dem Kurznachrichtendienst

Giorgia Meloni und Andrea Giambruno waren zehn Jahre lang ein Paar

Der Politiker und der TV-Journalist (42) haben eine siebenjährige Tochter namens Ginevra. Sie waren nicht verheiratet. Ihre Trennungsankündigung fand unter anderem bei Elon Musk, dem CEO von X, Gefallen.

Meloni ist die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung. Ihr Bündnis aus drei rechten Parteien ist an diesem Sonntag genau ein Jahr im Amt. Zum Ende ihrer Beziehung fuhr sie fort: „Unsere Wege gingen schon seit einiger Zeit auseinander, und jetzt ist es an der Zeit, das anzuerkennen.“ Meloni dankte uns für die gemeinsame Zeit, für die „Schwierigkeiten, die wir ertragen mussten“ und vor allem dafür, „dass du mir das Wichtigste in meinem Leben geschenkt hast, unsere Tochter Ginevra“.

Meloni fügte dann ein PS hinzu: „Allen, die gehofft haben, mich zu schwächen, indem sie in mein Haus eindringen, möchte ich euch sagen: Egal wie sehr der Tropfen hofft, den Stein zu erodieren, der Stein bleibt ein Stein, und der Tropfen ist nur Wasser.“ .“

Andrea Giambruno: Umstrittener Journalist – Giorgia Meloni stand ihm immer zur Seite

Der Journalist Andrea Giambruno, der für den vom ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gegründeten Fernsehsender Mediaset arbeitet, hat in der Vergangenheit immer wieder mit kontroversen Aussagen für Aufsehen gesorgt.

Dazu gehörten abfällige Äußerungen über Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und fragwürdige Äußerungen darüber, dass Frauen „selbst schuld“ seien, wenn sie im betrunkenen Zustand vergewaltigt würden. Meloni, die ein traditionelles Familienbild vertritt, stand ihrem ehemaligen Partner immer wieder zur Seite. Zuletzt wurden Aufnahmen öffentlich, in denen Giambruno sexistische Äußerungen über Kolleginnen machte. (jag/dpa)