Italien führt Winterlimits ein

Die Heizperiode im Land wird um 15 Tage verkürzt, sagt die Regierung

Das italienische Ministerium für ökologischen Wandel hat diese Woche ein neues Energiespardekret unterzeichnet, das strengere Grenzwerte und Einschränkungen für die Verwendung von Gasheizungen im Winter einführt.

Nach Angaben des Ministeriums wird die tägliche Betriebszeit im Land um eine Stunde pro Tag reduziert, während die gesamte Winterheizperiode um 15 Tage verkürzt wird. „Verschiebung des Einschalttermins um acht Tage und Vorverlegung des Ausschalttermins um sieben.“

Der Erlass wird auch die Obergrenze für die Innentemperaturwerte verschärfen, indem Unternehmen aufgefordert werden, 18 ° C (von 19 ° C) nicht zu überschreiten, und Privatpersonen ihre Heizung auf maximal 19 ° C (von 20 ° C) einstellen müssen.

Die neuen Beschränkungen gelten nicht für „Kultstätten, Kindergärten, Kindergärten und Schwimmbäder“ noch zu „Gebäude, deren Heizsysteme auf erneuerbare Energiequellen angewiesen sind“, sagte das Ministerium.

Das hat es hinzugefügt „Im Falle besonders schwerer Wetterbedingungen behalten die lokalen Behörden die Befugnis, das Heizen außerhalb der im Dekret festgelegten Zeiten zu genehmigen.“

Laut einer Studie der nationalen Stromregulierungsbehörde ENEA, die von The Local Italy zitiert wird, könnten die neuen Beschränkungen dem Land ermöglichen, im Winter bis zu 2,7 Milliarden Kubikmeter Gas einzusparen.

Der neue Energiesparplan folgt einer Reihe landesweiter Maßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise im Land. Italien hat zusammen mit anderen EU-Ländern mit einer rekordhohen Inflation zu kämpfen, die hauptsächlich von den Energiekosten getrieben wird. Das Land ist für fast 75 % seiner Energie auf Importe angewiesen. Anfang dieses Jahres importierte es 40 % seines Gases aus Russland, aber im Juli sanken seine russischen Käufe aufgrund von Sanktionen auf 25 %. Im vergangenen Monat verlor Italien einen Großteil seiner Lieferungen aus Russland, als Gazprom die Lieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline aufgrund technischer Probleme stoppte.

